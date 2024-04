Faisant l’analyse sur la différence entre le Plan Sénégal émergent (Pse) du régime sortant et le «Projet» proposé par les nouvelles autorités, Mouhamadou Madana Kane rappelle la rupture prônée par le nouveau gouvernement. Banquier de son état et invité de Jdd, hier dimanche sur Iradio, M. Kane, par ailleurs directeur de campagne de Idrissa Seck, de s’en expliquer. «Quand on parle de rupture par rapport à quelque chose qui existait, ça veut dire que, naturellement, on amène quelque chose de nouveau. Donc, du point de vue de la normalité, oui, parce que c’est une alternance. Quand on fait une alternance, on vient, on propose aux populations un nouveau programme, les populations l’adoptent, elles vous élisent», campe-t-il d’emblée.

Avant d’en rajouter une couche pour axer ses propos sur les différences d’approches entre les deux projets. «Et en ce moment, on peut trouver que ce soit normal. Cohérent, c’est un mot trop dur, parce que je pense que les visions ne sont pas les mêmes. On a, dans le cadre du Plan Sénégal émergent, une vision axée principalement sur le rattrapage infrastructurel et le changement des fondamentaux économiques qui était plus ou moins extraverti. L’économie, dans le cadre du Pse, était plus ou moins un modèle économique extraverti. Ici, on a un projet axé sur trois leviers : un Sénégal souverain, prospère et juste», mentionne-t-il. Dans la foulée de sa pensée, Mouhamadou Madana Kane poursuit son étude comparative entre le Pse cher au Président Macky Sall et le Projet porté par le nouveau Président Bassirou Diomaye Faye, et surtout promu par son Premier ministre Ousmane Sonko. «Dans le Projet, il est prévu une rationalisation des dispositifs existants comme la Bnde, le Fonsis, le Fongip et la Der, par la création d’une banque publique d’investissement… L’idée, elle est bonne parce qu’on veut rationaliser. Mais je dis que dans la rationalisation, il ne faut pas occulter les contraintes réglementaires. Parce qu’on ne s’appelle pas banque sans être assujettie à certaines réglementations, sans être assujettie à certaines contraintes de ratio et autres. Or, l’Etat a besoin de délier ses mains pour pouvoir faire ce qu’il a envie de faire et pouvoir agir sur l’économie. Vous ne pouvez pas le faire en tant qu’Etat si vous êtes une banque assujettie à la réglementation bancaire. Je pense que c’était d’ailleurs le sens d’avoir créé le Fonsis, le Fongip. C’est justement pour sortir du giron de la réglementation bancaire. Donc, mon conseil serait de bien analyser la question par rapport aux objectifs que l’Etat s’est fixés», appuie-t-il. «Parce que l’Etat ici est interventionniste. On l’a vu dans le programme que l’Etat veut être interventionniste. Quand vous voulez être interventionniste, vous avez intérêt à ne pas avoir les mains liées. Or, vous risquez d’avoir les mains liées si vous regroupez tout ça dans une banque assujettie à la réglementation. Les instruments qui existent n’ont pas les mêmes vocations», embraie-t-il. «Il faut trouver l’équilibre qu’il faut pour que tout ce qui est banque commerciale puisse rester rationalisé, rester une banque commerciale», selon le banquier, qui indique que pour «tout ce qui est instrument d’intervention de l’Etat, qu’on puisse peut-être le gérer à travers d’autres mécanismes qui peuvent également être rationalisés». «Donc, il serait plus judicieux de garder le Fonsis, le Fongip», selon lui, «en créant une caisse, une grande caisse d’aide à l’emploi et à la productivité». Mouhamadou Madana Kane, leader du mouvement Dundu, a évoqué la transition économique au Sénégal suite à l’arrivée du nouveau gouvernement. «C’est une alternance. Quand on propose un nouveau programme et qu’il est élu, c’est normal», souffle-t-il, tout en appréciant le changement apporté au sommet de l’Etat, non sans pointer du doigt les différences fondamentales entre les visions économiques du précédent régime et de l’actuel.

Au sujet de l’intervention de l’Etat dans l’économie, le banquier recommande de maintenir un équilibre. «L’Etat veut être interventionniste, il a intérêt à ne pas avoir les mains liées», conclut-il sur les ondes d’Iradio.

