Les années se suivent et se ressemblent. Le Sénégal de Aliou Cissé, l’Algérie de Djamel Belmadi et le Maroc de Waldi Regragui ont validé leur billet pour la Can 2023, prévue en janvier 2024 en Côte d’Ivoire. Des techniciens africains qui continuent de tisser leur toile sur le continent.

Un nouveau vent souffle sur le football africain depuis quelques années. C’est une sorte de révolution sur le banc des sélections africaines avec trois techniciens du continent qui écrivent l’histoire. Il s’agit de Aliou Cissé, Djamel Belmadi et Walid Regragui, devenus les porte-étendards des entraîneurs africains.

Trois sélectionneurs, trois nationalités différentes ayant eu la confiance de leurs fédérations pour écrire une histoire inédite de leurs sélections respectives.

Avec ce trio, le football africain a vécu des moments uniques et historiques ces dernières années. Ce qui n’est visiblement pas prêt de s’arrêter.

Entre amitié et destins croisés

C’est l’histoire de trois hommes ayant aussi beaucoup de choses en commun. Ils ont fait des carrières professionnelles à la même période. Tout d’abord, ils sont de la même génération. Aliou Cissé (24 mars), Djamel Belmadi (25 mars) sont nés en 1976, alors que Walid Regragui (23 septembre) a vu le jour en 1975, environ six mois avant les deux autres. Ceux-ci ont même grandi dans le quartier.

La ville du Val-de-Marne, en banlieue parisienne, a vu grandir Aliou Cissé et Djamel Belmadi. Mais contrairement à son voisin, le Sénégalais a vu le jour à Ziguinchor et est venu s’installer en France avec sa mère quand il était âgé de 9 ans. Avec l’Algérien, ils ont été de bons amis et cela est resté tel jusqu’à ce jour. Ceci parce qu’ils ont passé une partie de leur enfance ensemble, mais surtout à cause de leur passage au centre de formation du Psg.

Cet aspect de destins croisés, Belmadi le partage également avec Regragui, même s’ils n’ont pas grandi dans le même quartier. Belmadi et Regragui ont été adversaires sur le terrain, y compris en sélection nationale, notamment lors du quart de finale de la Can 2004. S’ils ont connu Rolland Courbis comme coach, ils ont aussi fait décoller leur carrière d’entraîneur au Qatar.

«Gagner tout court» ne leur suffit plus

Les trois hommes ont une vision commune. Ils refusent de gagner tout court. Ils ont le souci d’améliorer leur style de jeu, de révolutionner le football africain. Ils ne tremblent pas à l’idée de se frotter à de grosses écuries et marquent les derniers moments de réussite du football continental.

Si Regragui a conduit le Maroc en demi-finales de la Coupe du monde 2022, Belmadi a permis à l’Algérie de retrouver le plaisir de remporter la Can en 2019. De son côté, Aliou Cissé a offert au Sénégal sa première consécration à la Can 2021, alors qu’il a perdu en finale de l’édition 2019. Très clairement, ces trois fils d’Afrique, devenus aujourd’hui rois d’Afrique, cherchent la perfection. Ils ne comptent plus se contenter de «gagner tout court» des titres. Ils offrent désormais à l’Afrique l’une des belles rivalités de son football, et qui est partie pour durer.

Les trois hommes se retrouveront certainement en Côte d’Ivoire pour se disputer le trophée.

wdiallo@lequotidien.sn

(Avec Africafootunited)