40 jeunes entrepreneurs agricoles des régions de Saint-Louis et Thiès bénéficieront bientôt d’un accompagnement de l’Organisation mondiale pour l’alimentation (Fao), dans le cadre de l’Agri-accélérateur 2.0 au Sénégal et en Mauritanie, un projet déroulé avec l’accompagnement de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme). Information révélée à Saint-Louis mercredi, lors d’un atelier de formation des comités techniques nationaux, des comités de sélection et des équipes de sensibilisation désignées dans la mise en œuvre des différentes phases dudit projet qui sera déroulé au Sénégal et en Mauritanie.

Selon Yannick Fiedler, chef d’équipe chargé de la promotion des investissements agricoles et responsable au siège de l’Agence onusienne à Rome, la Fao appuiera dans le cadre de ce programme, conjointement avec l’Adepme, 20 entreprises agricoles à Saint-Louis et 20 à Thiès, soit 40 au total.

Au Sénégal, le projet sera ainsi mis en œuvre à Saint-Louis dans les filières rizicole et oignon, et à Thiès dans les filières ostréicole et mangue.

Il s’agira, explique M. Fiedler, d’un accompagnement holistique qui sera mis directement à la disposition des porteurs de projets. Ils seront au préalable «outillés pendant six mois pour structurer un plan d’affaires bancable et responsable» et, «en fin de parcours, la moitié des meilleurs porteurs de projets recevront par ailleurs une incitation financière», a fait savoir le représentant de la Fao.

Présent à la cérémonie d’ouverture, Abdoukhadre Dieylani Ba, adjoint au Préfet du département de Saint-Louis, qui avait à ses côtés Kheijtrat Med Vall, Hakem de Rosso, a magnifié le partenariat qui lie la Fao avec le Sénégal et la Mauritanie, dans le cadre du projet Agri-accélérateur 2.0, avant de signifier l’engagement des autorités sénégalaises à accompagner le projet.

Le projet Agri-accélérateur offre un accompagnement sur mesure à un certain nombre de jeunes agri-entrepreneurs sélectionnés et établis dans les régions, et s’activant dans des filières à fort potentiel, afin qu’ils puissent étendre leurs projets. Pour une bonne mise en œuvre de ses différentes phases, la Fao a organisé, à Saint-Louis, une formation des comités techniques nationaux, des comités de sélection et des équipes de sensibilisation désignées dans la mise en œuvre du projet.

Par Cheikh NDIONGUE(Correspondant )- cndiongue@lequotidien.sn