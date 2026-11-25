Retards de financement, équipements non distribués et durée du projet contestée : les responsables de 1098 daaras partenaires du Projet d’amélioration des performances du système éducatif (Papse) interpellent les autorités. Ils réclament des explications sur l’exécution des engagements financiers et contractuels.

Par Abdou Latif Mohamed MANSARAY – La patience des responsables de daaras partenaires du Projet d’amélioration des performances du système éducatif (Papse) semble atteindre ses limites. Face aux retards dans le versement des financements et au manque de visibilité sur les engagements du projet, ils ont décidé de porter leurs revendications sur la place publique. Réunis autour de leur structure nationale, ils réclament davantage de transparence et le respect des engagements contenus dans les Contrats de performance (Cdp). Selon Oumar Ba, Coordonnateur national de la structure, le projet était initialement doté d’une enveloppe de 8 milliards de francs Cfa pour une durée de cinq ans. Mais, affirme-t-il, les responsables des daaras ont par la suite été informés que la durée de mise en œuvre était ramenée à trois ans. Une évolution qu’il conteste, d’autant que les contrats signés avec les établissements faisaient état d’un engagement sur cinq ans. Le coordonnateur interpelle ainsi la Direction des daaras sur cette modification dont les raisons, selon lui, n’ont pas été clairement expliquées.

Des financements toujours attendus

Au-delà de la durée du projet, c’est surtout l’accompagnement financier qui cristallise les frustrations. Les Contrats de performance prévoient, selon les responsables, une allocation de 15 000 francs Cfa par talibé. Pourtant, ils affirment n’avoir reçu aucun versement en 2025. Pour 2026, un seul paiement aurait été effectué, alors que les engagements financiers restent largement insatisfaits à leurs yeux.

L’enjeu concerne, selon les chiffres avancés par Oumar Ba, 1098 daaras répartis sur le territoire national et accueillant quelque 5500 élèves. Pour ces établissements, les retards de financement compliquent les conditions de fonctionnement et la poursuite de leurs missions éducatives et sociales.

Les responsables veulent notamment connaître le montant total prévu pour l’accompagnement des daaras, les sommes effectivement décaissées par les partenaires financiers et celles transférées par l’Etat. Ils s’interrogent également sur l’état d’avancement du processus de vérification indépendante des résultats des Contrats de performance.

A ces préoccupations s’ajoute la question des équipements et matériels annoncés dans le cadre du projet. Les responsables réclament des précisions sur leur disponibilité et leur calendrier de distribution.

La Direction des daaras sollicitée

Dans leur déclaration, les responsables des daaras précisent que leur démarche ne vise pas la confrontation avec les autorités. Ils souhaitent plutôt obtenir des réponses précises, un calendrier officiel de paiement des sommes dues et des garanties sur la poursuite des engagements contractuels.

Pour Oumar Ba et ses camarades, l’enjeu est désormais de faire respecter les engagements pris envers les établissements partenaires. Ils appellent les autorités compétentes, les responsables du Papse et les partenaires financiers à ouvrir rapidement un dialogue afin de trouver une issue à cette situation.

Nous avons tenté de joindre la Direction des daaras afin de recueillir sa version des faits et d’obtenir des éclaircissements sur les griefs formulés par les responsables du Papse. Nos tentatives sont toutefois restées infructueuses.

latifmansaray@lequotidien.sn