Alors qu’un projet de l’Union européenne envisage la création de quatre centres d’accueil et d’assistance pour migrants au Sénégal, l’Ong Action pour les droits humains et l’amitié (Adha) monte au créneau. Tout en questionnant la clarté du dispositif et le flou juridique entourant certaines zones de détention prévues, elle appelle les autorités sénégalaises et leurs partenaires européens à lever le voile sur le financement, le statut réel du projet et le respect scrupuleux des libertés fondamentales.

La gestion de la migration irrégulière fait l’objet de nouvelles interpellations de la part de la Société civile. L’Ong Action pour les droits humains et l’amitié (Adha), dirigée par Adama Mbengue, s’est penchée sur la note conceptuelle de la Commission européenne en date du 3 octobre 2024, intitulée «Prévention de la migration irrégulière depuis le Sénégal». Ce document stratégique met en lumière l’ambition de construire et d’équiper quatre structures destinées à accueillir des migrants secourus, avec des localisations pressenties à Saint-Louis, Mbour, ainsi qu’au port et à l’aéroport de Dakar.

Si la présentation officielle de ces infrastructures met en avant leur vocation humanitaire -à savoir des premiers secours et une assistance d’urgence généralement limitée aux 72 premières heures-, un volet du projet inquiète particulièrement les défenseurs des droits humains. En effet, la note prévoit également l’aménagement d’une zone distincte dédiée aux personnes présumées impliquées dans le trafic ou le passage illicite de migrants, incluant des dispositions pour des auditions et des mesures de détention.

Des zones d’ombre juridiques et financières

Face à ces dispositions, l’Adha pose des questions cruciales restées sans réponse précise à ce jour. L’organisation s’interroge sur le fondement juridique d’une éventuelle privation de liberté au sein de ces centres, exigeant des éclaircissements sur la durée de ces mesures, l’autorité habilitée à les prononcer, ainsi que sur les garanties de recours et de contrôle judiciaire associées. Sur le plan financier et opérationnel, l’Ong apporte par ailleurs des nuances importantes. Elle précise que les 30 millions d’euros évoqués dans la note de la Commission européenne correspondent au budget prévisionnel global du programme, et non à une enveloppe exclusive allouée à la seule construction de ces quatre centres. De surcroît, les documents examinés ne permettent pas encore de certifier la concrétisation effective des travaux, leur financement définitif ou leur mise en service imminente.

Pour une coopération respectueuse de la dignité humaine

Rappelant que la lutte contre le trafic illicite et la traite des êtres humains ne saurait en aucun cas servir de prétexte à la criminalisation des migrants, aux détentions arbitraires ou à la violation du principe de non-refoulement, l’Adha pose ses conditions pour une coopération saine. L’organi-sation insiste sur le fait que la gestion migratoire ne doit pas se transformer en une simple «externalisation du contrôle des frontières» au détriment des droits fondamentaux. Dans cette optique, l’Ong adresse une série de recommandations pressantes aux autorités nationales et aux partenaires européens : Faire la lumière sur le statut exact du projet, son niveau d’exécution, les fonds mobilisés et les sites définitivement retenus, rendre accessibles les conventions, les budgets détaillés et les protocoles opérationnels, définir précisément les règles applicables à toute mesure de détention potentielle et garantir les droits des personnes concernées. Et permettre un contrôle rigoureux par les institutions nationales de protection des droits humains et les acteurs de la Société civile. Fidèle à ses engagements, l’Adha entend maintenir une veille active sur ce dossier sensible, veillant à ce que la protection de la dignité humaine demeure la boussole de toute politique migratoire au Sénégal.