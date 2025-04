Le ministère de l’Education nationale, en partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif) et l’Agence universitaire de la Francophonie (Aauf), veut former les chefs d’établissement et les professeurs du moyen et du secondaire. Un atelier de co-construction du dispositif de formation a été organisé pour stabiliser les modules et définir les cibles.Par Badé SECK

– C’est avec un accompagnement des partenaires que sont l’Agence universitaire de la Francophonie (Aauf), l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif), par le biais de l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation (Ifef) et l’Association pour la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger (Apefe), que le ministère de l’Education nationale entend concrétiser le projet de former les chefs d’établissement et les professeurs du moyen et du secondaire. Lors d’un atelier de co-construction, les besoins de formation et les stratégies d’intervention seront stabilisés.

Le Ministère de l’éducation nationale (Men), à travers la Direction de la formation et de la communication (Dfc), a mis en œuvre, depuis 2014, l’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (Ifadem), afin de former les titulaires du Ceap dans les inspections d’Académie de Fatick, Kaffrine, Kaolack, Louga, Matam, Saint-Louis et Thiès.

A terme, la formation profite à plus de 3000 enseignants et 5150 directeurs dans les académies précitées.

Avec le succès noté, les parties prenantes ont voulu étendre l’expérience de l’élémentaire au niveau de l’enseignement moyen et secondaire général. Il s’agira alors de capitaliser les acquis de l’Ifadem afin de combler les manquements notés dans le dispositif de formation continue des professeurs. «La refondation de la formation des enseignants constitue un des plus grands chantiers dans le monde de l’éducation. C’est un levier majeur pour rendre l’école plus efficace et plus juste», a indiqué Daouda Guèye, directeur de la Formation et de la communication. C’est pourquoi, soutient-il, depuis 2011, le Sénégal s’est attelé à la mise sur pied du Centre régional de formation des personnels de l’éducation (Crfpe) pour une gestion plus efficience de la formation initiale et continue de tous les personnels de l’éducation.

Les principales cibles de cette formation à distance sont les enseignants du moyen, prioritairement les professeurs qui exercent en milieu rural avec des possibilités réduites d’accès aux offres de formation continue des formateurs du Crfpe et les Inspecteurs de l’enseignement moyen secondaire (Iems), des chefs d’établissement avec peu d’expérience professionnelle et les encadreurs (formateurs, Iems).

