Le 03 novembre 2026, l’Assemblée nationale a rejeté le projet de loi numéro 40/2026 portant Loi de finance rectificative pour l’année 2026. Ce rejet est intervenu à la suite de l’adoption d’une question préalable présentée par le député Amadou Ba, qui avait notamment soulevé des interrogations sur la sincérité des prévisions budgétaires et l’accès des parlementaires aux documents nécessaire à l’examen du texte.

Ce 19 novembre 2026, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décidé par le décret numéro 2026-2416, de mettre en vigueur cette Loi de finance rectificative.

La Présidence a justifié cette décision par les prérogatives constitutionnelles du chef de l’Etat, notamment sa qualité de gardien de la Constitution et de garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que de la continuité de l’Etat.

Cette décision ouvre un débat juridique et institutionnel important.

Il ne s’agit pas simplement de savoir si le Gouvernement peut poursuivre l’exécution de sa politique budgétaire malgré le rejet d’un texte par l’Assemblée nationale. Il s’agit surtout de déterminer dans quelles conditions constitutionnelles, le pouvoir exécutif peut intervenir après un rejet parlementaire.

La continuité de l’Etat peut-elle justifier la mise en vigueur par décret d’un projet de Loi de finance rectificative expressément rejetée par l’Assemblée nationale ?

Une distinction fondamentale entre les articles 68 et 86 de la Constitution

Pour apprécier juridiquement cette situation, il est indispensable de distinguer deux dispositions constitutionnelles.

L’article 68 encadre le vote des projets de Loi de finance. Il prévoit que l’Assemblée nationale que l’Assemblée nationale dispose d’un délai maximal de 60 jours pour voter les projets de Loi de finance.

Il prévoit également que si le projet de Loi de finance de l’année n’est pas définitivement voté à l’expiration de ce délai, il peut être mis en vigueur, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le Président de la République.

L’article 86 quant à lui organise la responsabilité politique du Gouvernement devant l’Assemblée nationale. Son dernier alinéa permet au Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, d’engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un projet de Loi de finances.

Dans cette hypothèse, le projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est déposée dans les vingt-quatre heures et adoptée conformément aux conditions constitutionnelles.

Il convient donc de ne pas confondre ces deux mécanismes :

L’article 68 traite les conditions de vote et de mise en vigueur des Lois de finances.

L’article 86 organise une procédure d’engagement de la responsabilité du Gouvernement.

La question juridique est alors de savoir sur quel fondement précis repose le décret du 19 novembre 2026.

Le rejet parlementaire : une situation juridiquement différente de l’absence de vote

C’est ici que se situe l’une des principales difficultés juridiques.

L’article 68 envisage expressément l’hypothèse dans laquelle le projet de Loi de finances de l’année n’est pas définitivement voté à l’expiration du délai de 60 jours.

Or, dans le cas de la Lfr 2026, l’Assemblée nationale ne s’est pas simplement abstenue de voter ou n’a pas laissé expirer un délai constitutionnel. Elle a expressément rejeté le projet.

Cette distinction mérite une attention particulière.

En droit constitutionnel, il est nécessaire de déterminer si une disposition permettant de surmonter une absence de vote peut également être invoquée après un rejet explicite.

Une interprétation extensive pourrait être défendue au nom de la continuité de l’Etat. Mais elle doit être confrontée au principe de légalité constitutionnelle et aux prérogatives du Parlement.

Il ne suffit donc pas d’invoquer la continuité de l’Etat pour considérer que toutes les situations de blocage parlementaire peuvent être résolues par décret.

Il faut identifier la disposition qui autorise précisément une telle intervention.

Le rôle de l’article 86, une alternative à examiner

L’article 86 mérite une attention particulière dans cette affaire.

Il permet au Premier ministre d’engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un projet de Loi de finances. Ce mécanisme constitue une réponse constitutionnelle possible à une situation de blocage parlementaire. Toutefois son utilisation est soumise à des conditions précises, notamment une délibération préalable en Conseil des ministres et la possibilité pour les députés de déposer une motion de censure dans les vingt-quatre heures.

Une question doit donc être posée, le Gouvernement a-t-il envisagé cette procédure avant le recours au décret présidentiel ? Il faut également vérifier si le champ de cette disposition couvre la Lfr concernée.

L’article 86 vise un «projet de Loi de finances», sans distinguer la Lfi de la Lfr. Cette rédaction ouvre une question d’interprétation qu’il serait intéressant de soumettre à l’analyse constitutionnelle.

Quelles conséquences pour l’Assemblée nationale ?

Le recours au décret soulève également une question concernant la place de l’Assemblée nationale dans le processus budgétaire.

L’Assemblée nationale détient une prérogative constitutionnelle essentielle : le vote des Lois de finances.

Cette compétence n’est pas une simple formalité administrative.

Elle permet aux députés d’examiner les recettes, les dépenses, les priorités gouvernementales et les conséquences financières des politiques publiques.

Dès lors qu’un texte budgétaire est rejeté, la portée juridique d’une décision exécutive permettant sa mise en vigueur doit être examinée avec lucidité pour justement éviter deux excès :

Considérer que le rejet parlementaire doit nécessairement empêcher toute mesure permettant d’assurer la continuité financière de l’Etat.

Considérer que la continuité de l’Etat autorise automatiquement le pouvoir exécutif à neutraliser un vote négatif de l’Assemblée nationale.

L’équilibre constitutionnel exige de concilier les deux impératifs.

Les conséquences politiques et institutionnelles

La situation prend une dimension particulière dans le contexte politique actuel. Pastef, qui détient une majorité parlementaire importante, n’appartient plus au même espace partisan que le Président de la République, lequel a créé sa propre formation politique.

Le Gouvernement conduit par Al Amine Lo doit donc composer avec une majorité parlementaire présidé par Ousmane Sonko dont les orientations politiques ne sont pas nécessairement alignées sur celles de la Présidence et du Gouvernement.

Cette configuration rend le dialogue institutionnel particulièrement important voire urgent.

Toutefois, il serait réducteur d’expliquer le rejet de la Lfr uniquement par les divergences politiques. Les motifs avancés par les députés en l’occurrence les interrogations relatives à la sincérité des prévisions budgétaires et à la communication de certains documents doivent également être examinés sur le fonds.

La question budgétaire est donc aussi une question de transparence, de responsabilité et de contrôle démocratique des finances publiques.

La situation appelle une clarification juridique qui pourrait intervenir à travers notamment la publication intégrale du décret et de ses visas juridiques. En effet, il serait particulièrement utile que les autorités compétentes expliquent publiquement le fondement juridique de la décision présidentielle. Une telle clarification permettrait de dépasser les interprétations partisanes et de recentrer le débat sur le droit constitutionnel.

Conclusion : la continuité de l’Etat et le respect du Parlement doivent aller de pair

La situation actuelle pose une question fondamentale sur le fonctionnement de notre démocratie. La continuité de l’Etat est une exigence constitutionnelle. Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics doit être préservé, y compris lorsque les institutions connaissent des divergences politiques importantes. Mais cette exigence doit être conciliée avec une autre exigence tout aussi fondamentale : le respect des prérogatives constitutionnelles de l’Assemblée nationale.

La question n’est donc pas de savoir si le Président de la République doit assurer la continuité de l’Etat ou si les députés doivent exercer leur pouvoir de contrôle. Les deux obligations existent simultanément. Le véritable enjeu est de déterminer les limites constitutionnelles de chacune de ces prérogatives et les mécanismes permettant de résoudre leurs éventuels conflits. C’est dans l’équilibre que réside la solidité de nos institutions.

Enfin au-delà de nos divergences politiques, une exigence doit nous réunir :

Le respect de la Constitution, la transparence dans la gestion des finances publiques et la préservation de l’Etat de droit.

Ibrahima Ndiaye DIONE

Juriste-Consultant

Expert des Nations-Unies