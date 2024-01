C’est dans les jupons d’une jeune dame à peine sortie de la puberté, dans une sombre alcôve de quartier, que leur grandiose «Projet» pour leur pays s’est fourvoyé en plein couvre-feu. Sonko et ses partisans ont géré ce banal fait divers d’une manière telle qu’elle est devenue une affaire d’Etat, qui a fini par le faire tomber. Les casses et les manifestations, censées faire reculer l’Etat, ont radicalisé le pouvoir et détourné de lui la majorité silencieuse. Lui qui se croyait incontournable, se retrouve aujourd’hui abandonné de tous, seul dans sa cellule, ruminant la fin d’un projet sans Sweet.