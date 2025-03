C’est une histoire à dormir debout, tellement elle semble…invraisemblable. Championnes d’Afrique en 2015 à Yaoundé, les Lionnes attendent, depuis bientôt 10 ans, leur logements offerts par le président de la République, Macky Sall, dans le nouveau Pôle urbain de Diamniadio. Une longue attente marquée par le mutisme des différentes parties en charge du dossier, à l’image de l’entreprise Getran Immo, du ministère des Sports ou encore de la Sogip.Par Woury DIALLO –

Il faut remonter le temps, chercher dans les archives, pour se souvenir des noms des Lionnes du basket, championnes d’Afrique en 2015, tellement l’attente est longue. Le Sénégal ayant participé entre temps, à quatre éditions de l’Afrobasket (2017, 2019, 2021 et 2023), malheureusement, toutes infructueuses.

Ces championnes d’Afrique 2015, les dernières à être primées, ont été récompensées au lendemain de leur sacre par le président de la République, Macky Sall, qui leur a offert à chacune un logement dans le nouveau Pôle urbain de Diamniadio.

Mais près de 10 ans après ce dernier sacre à Yaoundé, les coéquipières de Aya Traoré attendent toujours les clés de leurs appartements.

Parmi les récipiendaires, on peut citer Fatou Dieng, Mame Diodio Diouf, Oumoul Khaïry Thiam, Ndèye Sène, Sabel Tening Diatta, Astou Traoré, Mame Mary Sy, Binta Diouf, Oumou Kalsoum Touré, Ramata Daou, Maïmouna Diarra et la capitaine Aya Traoré. En plus des membres des staffs médical et technique dont l’ex-coach Tapha Gaye.

Seulement, l’inquiétude et l’incompréhension ont fini de mettre Ko les championnes d’Afrique qui, quand même, ont pu récupérer les 10 millions Cfa promis à l’époque ; en attendant l’appartement de Diamniadio, d’une valeur de 20 millions Cfa.

Depuis, les promesses d’une date de livraison des logements n’ont pas manqué. A l’époque, ministre des Sports, Matar Ba avait clairement indiqué que la nouvelle Cité des Lionnes du basket allait être livrée en octobre 2016.

Le silence de l’entreprise Getran Immo, chargée des travaux

En charge de la livraison des logements, les nombreuses tentatives pour entrer en contact avec l’entreprise Getran Immo, basée sur la route des Almadies, sont restées vaines. Cette société gère pourtant un important projet immobilier avec des appartements de grand standing, des plateaux de bureaux modulables, des salles de sports, des centres de loisirs, des lieux de culte, des logements économiques.

Même son de cloche du côté du ministère des Sports où on ne semble plus au courant de l’évolution du dossier, après le départ de Matar Ba.

La réponse est quasi identique du côté de la Sogip (Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose).

Pourtant, dans sa livraison du 19 février 2020, Le Quotidien avait déjà eu à poser le problème. Mais en vain.

Comme raison évoquée par certaines sources à l’époque, pour expliquer le retard dans la livraison des logements, un «problème d’assainissement dans la zone» a été avancé. Un vrai cas qui indispose les riverains de la zone à l’image de certains édifices comme le Palais des Sports, Dakar Arena, le Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad) et aussi la Sphère ministérielle.

Me Ndiaye : «On lance un appel au chef de l’Etat…»

Du côté de la Fédération sénégalaise de basket, pas plus d’informations.

«Pour dire vrai, on n’a pas plus de nouvelles sur ce dossier-là. Lors de la remise du drapeau national aux Lionnes pour l’Afrobasket 2023, la capitaine Aya Traoré en avait parlé au Premier ministre, ministre des Sports, à l’époque, Amadou Ba. Aux dernières nouvelles, le dossier était toujours bloqué par un problème d’assainissement», a confié au bout du fil Me Babacar Ndiaye. Avant d’ajouter : «Si c’est le cas, je crois qu’on peut, au moins, délivrer un titre de propriété aux ayants droit, leur montrer leur appartement et à partir de ce moment, ils pourront patienter. Mais pour l’instant, il y a un flou total. En tant que personne morale du basket sénégalais, je lance un appel au chef de l’Etat pour la livraison enfin des appartements à nos valeureuses Lionnes du basket.»

Reste à savoir si un jour les Lionnes vont pouvoir récupérer leurs logements de Diamniadio.

