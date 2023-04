Les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé ont exhorté, mardi, le ministère de la Santé à poursuivre les efforts dans les domaines de la santé communautaire et la recherche de financements. «Les partenaires techniques et financiers de la santé voudraient exhorter le ministère de la Santé et de l’action sociale à poursuivre les efforts pour orienter le système de santé vers des composantes fondamentales telles que l’intégration effective des secteurs autres que la santé», a déclaré Vincent Sodjinou, chargé du Bureau de l’Oms Sénégal, à l’Aps.

Dr Sodjinou s’exprimait au nom des partenaires techniques et financiers de la santé à la Revue annuelle conjointe (Rac) 2023 du ministère de la Santé et de l’action sociale du Programme national de développement sanitaire et social (Pnds). Selon lui, «la recherche de financements innovants de la santé, l’accroissement de la mobilisation de ressources domestiques pour la santé, une plus grande responsabilisation et performance des districts sanitaires, qui représentent le niveau le plus décentralisé du système de santé afin d’améliorer l’utilisation des services de santé et l’efficience des interventions sanitaires essentielles, sont aussi recommandés par les partenaires». Présidant la rencontre, la ministre de la Santé, Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a indiqué que «la présente Rac fait le bilan des réalisations de l’année 2022», ce qui constitue «une occasion pour jeter un regard rétrospectif sur nos réussites et difficultés au cours de l’année précédente».

Cet exercice, a-t-elle ajouté, «constitue une grande entreprise de réflexion et de mobilisation de l’ensemble des acteurs, en vue de trouver des réponses pertinentes ainsi que des moyens d’action efficaces pour l’atteinte des objectifs que nous poursuivrons au cours de l’année 2023». Cette Rac, axée sur la gouvernance, la santé de base, la santé de référence et la protection sociale, permet, selon la ministre, «d’analyser le chemin parcouru depuis l’année dernière, de procéder au bilan de nos réalisations, d’identifier les principales contraintes auxquelles le secteur fait face et de dégager des recommandations».

Présentant l’état de mise en œuvre des recommandations de la dernière revue, Dr Siga Diop Dème, coordonnatrice de la Cellule d’appui et du suivi du Pnds, a souligné que «sur 12 recommandations, 10 sont réa­lisées ou en cours de réalisation, soit un taux d’exécution de 83%».

Par rapport à la santé de la mère et de l’enfant, elle a relevé que «11 blocs de Sonu (Soins obstétricaux néonataux d’urgence) ont été rouverts en 2022 sur 25 fermés». La Rac s’intègre dans la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (Pse), cadre de référence de la politique économique et sociale, pour atteindre un développement humain, une croissance forte et durable, et éradiquer la pauvreté à l’horizon 2035. La Rac du ministère de la Santé a vu la participation de l’Union des Associations des élus locaux et des partenaires sociaux.