Après 2019 ayant débouché sur la production d’un document de contributions aux politiques agricoles et 2022 avec des résultats ayant alimenté la stratégie de souveraineté alimentaire, la Dytaes (Dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal) reprend la route pour la promotion de l’agroécologie. Placée sous le thème : «L’agroécologie pour un Sénégal souverain, juste et prospère», cette 3ème édition a officiellement été lancée vendredi et, pour la toute première fois, dans les locaux du ministère en charge de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage. «La Dytaes organise la troisième édition de sa Caravane nationale, du 5 au 25 mai 2025, avec 23 étapes couvrant les 14 régions du pays. Cette 3ème édition a pour objectif général de contribuer activement au processus d’institutionnalisation de l’agroécologie au Sénégal», a indiqué, à l’occasion du lancement, Absa Mbodj, coordonnatrice de la Dytaes. «Le premier jour sera consacré à des visites d’initiatives agroécologiques, à l’échange de pratiques et à l’apprentissage mutuel. Le deuxième jour, se tiendra un atelier territorial, avec un temps fort dédié à la formulation de recommandations pour alimenter la stratégie nationale», a-t-elle détaillé comme menu pour chacune des étapes, notant aussi des foires rurales, des expositions de produits agroécologiques, des dégustations culinaires comme autres activités parallèles à dérouler lors des étapes. «Cette caravane est une démarche citoyenne, participative et inclusive. Elle donne la parole aux acteurs des territoires, valorise les solutions locales et construit un pont entre les communautés rurales et les décideurs. Elle est l’un des piliers de la transition agroécologique au Sénégal, en cohérence avec les objectifs de transformation structurelle portés par le Sénégal 2050», a ainsi fait prévaloir Mme Mbodj. «65% des exploitations familiales sont dans l’agroécologie», a relevé Aziz Badji du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (Cncr) pour marquer le poids du secteur.

Pour Amadou Kanouté, Directeur exécutif de Cicodev Afrique, la campagne va se focaliser sur tout le système alimentaire, de la production au recyclage des déchets, en passant par la transformation, la distribution et la consommation. «Sur les 5 maillons du système alimentaire, on va écouter les acteurs», a-t-il expliqué.

«L’édition de 2005 s’inscrit dans la mise en œuvre de l’Agenda de transformation 2050 (…) Ce référentiel ambitionne de construire un Sénégal souverain, résilient, juste, mais surtout ancré dans ses territoires», a relevé Djibril Diop, directeur de Cabinet du Masae, voyant d’un bon œil que la caravane coïncide avec le lancement du processus d’élaboration de la Stratégie nationale de l’agroécologie et de l’agriculture biologique. «A chaque étape, chaque territoire, chaque voix recueillie viendra enrichir et orienter ce chantier majeur. Il est essentiel que cette stratégie nationale se construise à partir du terrain, sur la base des réalités vécues, mais également des pratiques locales séculaires éprouvées et des savoirs locaux qui ont été valorisés», a-t-il relevé.

Un atelier de restitution se tiendra pour consigner les enseignements et recommandations découlant des échanges avec les acteurs dans les différents terroirs. Lesquelles recommandations devant être mises à profit par les autorités dans le cadre de la Stratégie nationale de l’agroécologie.

Par Alioune Badara NDIAYE (Correspondant) – abndiaye@lequotidien.sn