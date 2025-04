Dans le cadre de la promotion des chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales, la promotion de l’entreprenariat et la création d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, il a été emblavé, dans la région de Thiès, 9000 ha de vallées et bas-fonds aménagés, et installé 780 fermes agricoles, 105 unités de transformation. Par Cheikh CAMARA –

Avec l’émigration irrégulière, toutes les stratégies échafaudées n’ont pas permis de juguler la pratique. Mais, elles se poursuivent pour essayer d’inverser la courbe avec des investissements dans des secteurs clés. Par exemple, 5 tronçons de pistes d’une longueur totale 10 km, réalisés dans la zone de Kayar, ont permis de désenclaver les zones de productions maraîchères, en soutien à l’Association des producteurs maraîchers de Kayar (Apmk), pour un coût de 298 millions 201 mille 576 F Cfa.

Ces axes, qui desservent 3 zones de production de pommes de terre (Nord, Sud et Est), ont reçu la visite des membres du comité de pilotage du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (Provale-Cv), accompagnés du député Ibrahima Mbodj, président de la Commission chargée du développement rural de l’Assemblée nationale. La délégation était conduite par le directeur de Cabinet du ministre secrétaire d’Etat aux Coopératives et à l’encadrement paysan, Djibril Diop, par ailleurs président dudit comité de pilotage.

Ces réalisations du projet dans la région de Thiès concernent, d’abord, le périmètre maraîcher du Daara (école coranique) de Serigne Khadim Mbacké, dans le village de Darourahmane, qui encadre 26 talibés entièrement pris en charge par le marabout. Sur ce site de 3 ha, le Provale-Cv a appuyé le daara par la réalisation de la clôture et d’un mini-forage équipé de système d’exhaure solaire. Les productions obtenues permettent d’alimenter ledit établissement et le surplus est commercialisé.

Il y a ensuite l’Unité de transformation de céréales, de fruits et légumes du Gie «Fass Diom» de Thiénaba, qui compte 567 membres de 15 groupements des villages de Thiénaba Gare, Thiénaba Seck Thiawéré, Mbaba et Khaye. Cette unité a été entièrement mise à niveau par le projet, avec la réhabilitation et l’extension des bâtiments, la mise en place des équipements modernes et l’installation d’une mini-centrale solaire pour une autonomie de l’unité en énergie.

Parmi les réalisations, la Ferme agricole de Abdoulaye Ndiaye (village de Keur Ibra Fall, dans la commune de Notto Diobass). Appuyé par le Provale-Cv, ce promoteur a développé une ferme intégrée (maraîchage, aquaculture et élevage) et emploie, aujourd’hui, un peu plus de 10 jeunes et femmes issus des villages environnants dont 2 permanents, 3 saisonniers.

Au niveau des différents sites visités, les bénéficiaires et les autorités locales ont vivement remercié le gouvernement pour l’appui apporté aux acteurs à la base. Aussi, ils ont salué ces «importantes réalisations» et demandé le renforcement des actions similaires pour lutter contre l’émigration clandestine. Le président du comité de pilotage, Djibril Diop, a réitéré l’engagement des nouvelles autorités à poursuivre et renforcer l’accompagnement des populations en général, des jeunes et des femmes en particulier.

Plus globalement, le Provale-Cv affiche des résultats probants dans tous les domaines, avec notamment l’aménagement de 9000 ha de vallées et bas-fonds, la réalisation de 780 fermes agricoles pour les jeunes et les femmes, le renforcement de 105 unités de transformation de produits agro-sylvo-pastorales entièrement autonomes en énergie solaire, etc.

Le Provale-Cv, financé avec l’appui de la Banque africaine de développement (Bad), l’Opec et Agtf pour un montant de 80 milliards de F Cfa, intervient sur le développement des chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales, la promotion de l’entreprenariat et la création d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes.

