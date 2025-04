Après 2021-2025, Plan international Sénégal est en train de peaufiner sa stratégie pour 2026-2030, dans le but de continuer à promouvoir les droits et l’égalité des enfants, en particulier des filles au Sénégal.

Après avoir exécuté sa stratégie pays qui couvre la période 2021-2025 dont l’objectif est que «trois millions de filles les plus vulnérables du Sénégal, ainsi que des garçons et des jeunes soient accompagnés pour devenir des citoyens actifs qui agissent pour mettre fin au mariage des enfants, aux grossesses précoces et aux mutilations génitales féminines», Plan International Sénégal prépare déjà la prochaine (2026-2030), avec le début du processus global de sa conception. Pour les 5 prochaines années, l’objectif de Plan international Sénégal de promouvoir les droits et l’égalité des enfants, en particulier des filles au Sénégal, ne change pas. Comme en 2024, la structure va se focaliser sur des actions sociales comme une meilleure prise en charge de la tuberculose. «Au total, 133 285 personnes ont été sensibilisées sur la tuberculose, atteignant un taux de couverture de 99%, tandis que 4600 élèves ont été formés sur les thématiques de la santé reproductive», indique la revue annuelle 2024 de Plan international Sénégal qui a organisé la semaine dernière un atelier crucial pour élaborer sa nouvelle Stratégie pays 2026-2030. «Il y a le renforcement de capacités de 673 personnels de santé et acteurs communautaires de santé sur la communication de risques et l’engagement communautaire, la formation de 3165 relais communautaires sur l’utilisation des outils intégrés Tb/Palu/Vih/», soutient le document.

Il faut aussi noter les journées de sensibilisation sur la parentalité chez les adolescents, avec une attention particulière sur les adolescentes enceintes. Plan international Sénégal renseigne avoir fait de telles actions auprès de 50 leaders religieux, ainsi que 4 mille 600 élèves. Sans oublier que des enfants ont «bénéficié» de la Couverture maladie universelle avec une prise en charge médicale de 80%, l’érection de blocs sanitaires à l’école Médina Gounass 2, la mise en place de six associations de mères-élèves et la réfection de 12 salles de classe à Saint-Louis, à Dakar et sa banlieue. «150 élèves, 50 encadreurs ont été formés sur les Violences basées sur le genre en milieu scolaire. Alors que 40 Serigne daaras ont été formés sur les questions liées à la protection de l’enfant et sur les droits humains», ajoute le document.