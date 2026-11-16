La commune de Mbane a tenu la deuxième édition de sa Journée de l’Excellence. 102 élèves ont été distingués, et des bourses et du matériel ont été remis pour prolonger l’effort au-delà du primaire.

Par Malick GAYE – Ils sont montés un à un sur l’estrade, sous les applaudissements des parents. A Mbane, la deuxième Journée de l’Excellence a récompensé 102 élèves, tous premiers de leur classe. Quatorze d’entre eux sont les meilleurs de toute la commune dans leur niveau.

Ce rang ne doit rien à la faveur. Il s’appuie sur les notes d’une année entière de travail. L’initiative, lancée en 2024, fait suite à la distribution de fournitures scolaires à tous les élèves des écoles élémentaires en 2023. Elle s’installe ainsi dans la durée.

Les récompenses ne s’arrêtent pas aux prix. Le Cem de Mbane et celui de Gagué Bocar ont chacun reçu une imprimante, pour faciliter la préparation des épreuves. Vingt étudiants de la commune bénéficieront en outre d’une bourse de formation du 3Fpt dont le directeur général, Souleye Kane, a été remercié pour son soutien. La cérémonie a aussi salué ceux qui font ces résultats : enseignants, inspecteur, Codec, directeurs d’école et parents. Ces derniers ont été invités à garder les filles à l’école, car «quand une fille va au bout de ses études, c’est toute une famille qui avance».

«Un enfant de Mbane vaut un enfant de n’importe quelle ville du Sénégal. Il lui faut seulement les mêmes chances», a plaidé le Dr El Hadji Mansour Diop, à l’origine de la journée. Pour lui, l’excellence ne doit pas s’arrêter au Cm2. Rendez-vous est pris pour une troisième édition.

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