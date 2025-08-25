Une délégation du Haut-conseil du dialogue social de la Guinée, amenée par son président Dr Alia Camara, est présentement au Sénégal pour une visite de travail et d’amitié. Une initiative qui entre dans le cadre du raffermissement des relations séculaires qui unissent les deux pays. L’objectif, c’est de promouvoir une coopération entre les deux mandats tripartites du Sénégal et de la Guinée. En fait, les deux institutions ont des points de vue convergents dans l’organisation et le fonctionnement des deux institutions. Lesquels ont guidé leur décision de travailler de concert dans le cadre du dialogue et de «s’engager dans un processus d’intégration sous-régionale et régionale de réalisation de l’objectif de l’unité africaine noté au niveau du projet de Référendum constitutionnel 2025 de la Guinée et du gouvernement de la Répu­blique du Sénégal à travers le changement de paradigme dans l’intitulé du ministère de l’Intégration africaine et des affaires étrangères», a-t-on indiqué dans le document, tout en «tenant compte de la volonté des pouvoirs publics d’inscrire les deux pays dans une dynamique de développement durable à travers la Vision 2040 pour une Guinée émergente et prospère, et l’Agenda national de transfor­mation Sénégal 2050».

Ainsi, les parties guinéenne et sénégalaise ont saisi cette opportunité pour partager leurs expériences respectives et les pratiques en termes de promotion du dialogue social, d’unification des mouvements syndicaux et patronaux au cours de leurs séances de travail. Chose dont s’est réjoui Mamadou Lamine Dianté, le président du Haut-conseil du dialogue social du Sénégal : «Nous avons constaté que nous avons tous une Charte nationale sur le dialogue social, nous avons tous un pacte de stabilité que les mandants tripartites de la Guinée ont signé même s’ils n’ont pas remis encore officiellement le document aux autorités. Nous avons visité les mandants tripartites à travers les ministères en charge du Dialogue social au Sénégal, notamment le ministère du Travail, de l’emploi et des relations avec les institutions et le ministère de la Fonction publique et de la réforme du service public. Nous avons profité de cette occasion pour rendre visite aux syndicats des travailleurs à la Cnts. Nous avons rencontré le patronat à travers le Mees, le Cnp et la Cnes. C’étaient des moments intenses de promotion du dialogue social et de partage d’expérience.» Mais pour matérialiser cette idée qui est née lors de la 113e Con­férence internationale du travail à Genève, les deux parties ont signé hier une résolution commune qui va guider leur compagnonnage.

Par Justin GOMIS – justin@lequotidien.sn