Par Abdou Latif MANSARAY –

La 22ème édition du Salon international de l’énergie et du pétrole en Afrique a réuni les acteurs du secteur énergétique pendant ces deux derniers jours (6 et 7 mai 2025) à Dakar. Cette année, le thème principal sur lequel les acteurs ont échangé est : «Perspectives de production des hydrocarbures et développement de l’électricité en Afrique.» Le ministre de l’Energie, du pétrole et des mines, Birame Soulèye Diop, qui a participé à cette activité, a tenu à féliciter les organisateurs de ce salon. «L’Asso­ciation sénégalaise pour le développement de l’énergie en Afrique (Asdea) et l’Association pour le développement de l’énergie en Afrique (Adea), qui ont décidé d’organiser la 22ème édition, montrent une détermination des acteurs.» «Il est essentiel de comprendre qu’il n’y a pas d’étrangers qui construisent l’avenir des nations. Les nations se construisent grâce à leurs ressources humaines et à leurs compétences propres. Lorsque l’on voit ces deux associations et l’initiative qu’elles ont portée pour en arriver à ce niveau de reconnaissance, c’est un signe que nous avons aujourd’hui un label africain, une réalité qui mérite d’être reconnue dans l’environnement mondial», a soutenu Birame Soulèye Diop.

Devant l’assistance, le ministre a évoqué les problématiques auxquelles sont confrontés les acteurs africains. Selon lui, ces problématiques sont au cœur du développement des nations africaines. Il a souligné que pour résoudre ces enjeux, il est nécessaire de renforcer les compétences. «Nous avons le pétrole, le gaz et des ressources minérales. Nous disposons également de moyens financiers. Cependant, il est crucial que nous définissions nos propres stratégies, en tenant compte de notre bien-être et de notre souveraineté, à travers notre compréhension et notre choix de développement. Nous ne devons pas regarder les choses à travers les yeux des autres, mais plutôt avec nos propres capacités et compétences», dit-il.

Sur un autre registre, le ministre a souligné l’importance de la réappropriation de notre histoire énergétique. «C’est extrêmement important», martèle-t-il. Avant de faire savoir que «le gouvernement affiche sa volonté de promouvoir la souveraineté énergétique en soutenant les entreprises locales et en repositionnant les ressources humaines».

Face à la presse, Birame Soulèye Diop a ajouté qu’il est nécessaire d’établir une politique de suivi des plans de succession dans les entreprises, car il existe parfois des compétences techniques que nous n’avons pas. «Nous sommes heureux de rencontrer de grandes autorités du secteur qui n’ont jamais cessé d’avancer et de pousser les lignes, et nous leur témoignons de la disponibilité du gouvernement du Sénégal», s’est réjoui le ministre de l’Energie, du pétrole et des mines.

latifmansaray@lequotidien.sn