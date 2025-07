Hier, le leader de Pastef a montré qu’il avait fini par mettre à nu la stratégie contre-révolutionnaire de ses résidus d’opposition. Comme ces individus savent qu’ils n’ont pas les moyens de s’opposer légalement ou politiquement, ils recourent à la calomnie et à l’insulte. Cela, grâce à «leur presse», comme il dit. Des paroles qui rappellent celles du Président Diomaye Faye, disant qu’il était bien informé des manœuvres souterraines de Macky Sall pour le déstabiliser. Mais pas de panique, Sonko a affirmé que ce pays n’est pas en crise. Qu’on lui donne les pouvoirs et on verra un Pros à la poigne de fer, qui mettra tout le monde au pas !