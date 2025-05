L’Ong Sos Villages est de plus en plus préoccupée par le sort des enfants en situation de rue. Après s’être toujours impliquée pour les éduquer et les instruire, ce qui vaut aujourd’hui à certains d’entre eux qui ont bénéficié de son appui, de réussir dans la vie professionnelle. C’est ainsi que Sos Villages vient de renforcer son dispositif de prise en charge d’enfants vulnérables en inaugurant hier son nouveau centre d’accueil d’urgence. Par Amadou MBODJI –

Sos Villages joue un rôle dans l’éducation et l’instruction des enfants en situation de rue. Ceux qui ont bénéficié de l’appui de cette structure ont aujourd’hui réussi dans la vie professionnelle, si l’on se fie aux propos de François Diatta, manager du projet Sos Villages d’enfants à Dakar. «On peut vous en citer quelques-uns peut-être, mais la confidentialité fait partie de nos principes. Nous avons des ingénieurs, des inspecteurs des Impôts et domaines, des médecins, des ingénieurs en informatique. Il y en a d’autres même qui travaillent avec Sos, qui travaillent à la direction nationale. Il y en a même qui s’en occupent. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi, qui sont issues des Villages d’enfants Sos», renseigne François Diatta, lors de l’inauguration, hier, du nouveau Centre d’accueil d’urgence qui se situe à quelques encablures des locaux de Sos Villages d’enfants. Il y a d’autres qui sont dans le monde de la culture et du sport. «D’autres même sont des acteurs dans les films que vous voyez à la télé et qu’on ne peut pas citer, et qui viennent des Villages d’enfants Sos. Et des footballeurs professionnels… On a quelqu’un qui joue au Jaraaf actuellement, qui fait partie du Village de Guin­guinéo», avance M. Diatta. Ce Centre d’accueil d’urgence, qui prend en charge une douzaine d’enfants, vient s’ajouter au dispositif mis en place par Sos Villages dans la prise en charge des enfants en situation de rue. «Aujourd’hui (hier), on est là pour l’inauguration du Centre de prise en charge des enfants de la rue qui a été créé et installé par le Village d’enfants Sos. Déjà, c’est une initiative que nous saluons grandement parce que dans le cadre de la protection, de la prise en charge des enfants vulnérables dans l’ensemble, ce sont des structures de ce genre dont nous avons besoin. C’est vrai qu’il y a des structures de l’Etat qui sont des structures d’accueil et de prise en charge des enfants, mais cette initiative va vraiment améliorer, rehausser et nous aider aussi dans cette prise en charge», se félicite Mme Diop Awa Baldé, cheffe de service de l’Aemo (Action éducative de protection sociale en milieu ouvert des enfants et jeunes majeurs du ministère de la Justice).

François Diatta, manager du projet Sos Villages d’enfants à Dakar, revient sur la pertinence et le long processus ayant abouti à la création de ce centre d’urgence. «Sos Villages d’enfants est une organisation qui travaille dans la protection de l’enfant, mais plus précisément dans ce qu’on appelle la prise en charge de type fa­milial. Donc, on est la seule organisation au monde à faire une prise en charge de type familial. Maintenant, chemin faisant, nous avons jugé nécessaire d’augmenter le nombre de bénéficiaires et le nombre d’enfants que nous prenons en charge. Sos, à travers une évaluation de la situation des enfants, a vu que les résultats ont révélé qu’il y a beaucoup d’enfants qui sont en situation de rue et qui ont besoin de soutien. Et c’est dans ce sens que nous avons sollicité nos partenaires financiers qui ont accepté qu’on puisse aller vers ce changement. Et ce changement, nous l’appelons au niveau de Sos, depuis maintenant deux ans, des changements programmatiques. Parmi ces changements programmatiques, il y a l’installation de ces centres de transit qu’on appelle les centres d’accueil d’urgence pour enfants en situation de rue», souligne M. Diatta.

Par ailleurs, Assane Diop, directeur de Cabinet du maire de Mermoz-Sacré Cœur, affirme que ce nouveau centre d’accueil d’urgence vient à son heure. «Parce qu’il apporte une réponse à une problématique pour les collectivités territoriales dans la prise en charge des enfants en situation de rue. La mairie de Mermoz-Sacré Cœur, qui est un partenaire privilégié du village, apportera également son concours à la bonne marche de ce centre», dit-il. Une visite de ce nouveau centre d’accueil d’urgence dont la responsable est Mme Mbodj, a donné une idée des efforts déployés par Sos Villages pour mettre dans d’excellentes conditions les enfants en situation de rue pour leur meilleure intégration dans la société sénégalaise.

