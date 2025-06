Le Sénégal a officiellement intégré l’Alliance internationale Space4Ocean, une coalition mondiale dédiée à l’utilisation des technologies spatiales pour la gestion durable des océans, a annoncé le Directeur général de l’Agence sénégalaise d’études spatiales (Ases), Maram Kairé, qui a paraphé l’acte d’adhésion à l’alliance. «Cette démarche traduit l’engagement du pays à contribuer à la surveillance des milieux marins et côtiers à l’aide de données satellitaires, de mesures in situ et de technologies de modélisation avancées», a-t-il salué sur son compte LinkedIn.

La signature de la déclaration d’intérêt a eu lieu ce lundi à l’Observatoire de la Côte d’Azur, en marge de la troisième Conférence des Nations unies sur les océans (Unoc3), organisée à Nice (France). «En rejoignant Space4Ocean, le Sénégal s’inscrit aux côtés d’une trentaine d’organismes internationaux, parmi lesquels figurent l’Agence spatiale européenne (Esa), la Cnsa (Chine), l’Agence spatiale brésilienne, l’Agence spatiale kenyane, ainsi que des centres de recherche tels que le Cnrs, l’Ird ou encore Ifremer», a ajouté M. Kairé.

La participation du Sénégal reflète sa volonté de consolider sa diplomatie scientifique et environnementale, et d’exploiter les technologies spatiales pour préserver ses écosystèmes côtiers, a souligné Maram Kaire sur le réseau social LinkedIn.

Lancée à l’initiative du Centre national d’études spatiales (Cnes), l’alliance vise à renforcer les synergies entre les communautés spatiales et océaniques afin de soutenir les politiques publiques fondées sur des données scientifiques fiables. Elle s’inscrit dans le cadre des Objectifs de développement durable (Odd), notamment l’Odd 14 relatif à la vie aquatique.

La cérémonie de lancement a réuni de hautes personnalités telles que Aarti Holla-Maini, directrice du Bureau des affaires spatiales des Nations unies (Unoosa), Thomas Pesquet, astronaute de l’Esa, Isabelle Berro-Amadeï, ministre des Affaires étrangères de Monaco, ou encore Philippe Baptiste, ancien président du Cnes.