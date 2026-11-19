Au Sénégal, de nombreuses personnes âgées, particulièrement celles issues du secteur informel, vivent leur retraite dans la précarité, sans revenus réguliers ni couverture sociale suffisante. Face à cette vulnérabilité, l’Etat envisage la mise en place d’un régime de minimum vieillesse pour garantir un revenu de base aux seniors et renforcer leur protection sociale.

Par Amadou MBODJI – La vieillesse constitue une période particulièrement difficile à vivre au Sénégal, du moins pour certaines personnes qui, après avoir pris leur retraite, se retrouvent confrontées à une situation de précarité. «20% de la population bénéficient d’une couverture. Plus de 80% des Sénégalais, surtout ceux qui travaillent dans l’informel, restent sans protection. Et parmi eux, les personnes âgées sont les plus exposées, sans revenus réguliers, sans couverture maladie et souvent très isolées. Donc, le régime du minimum vieillesse dont nous parlons aujourd’hui est justement là pour répondre à cette urgence. Il s’inscrit dans l’esprit de la recommandation n° 202 de l’Oit, qui demande à chaque Etat de garantir un revenu de base aux personnes âgées», met en évidence

Amadou Thiam, du Congad et représentant de la Société civile.

Il intervenait hier lors de la réunion du Comité technique de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de protection sociale (Snps) : minimum vieillesse, validation du périmètre de la protection sociale et planification des activités pour 2027 et 2028 organisée par la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (Dgpsn). Pour Ibrahima Ndiaye, représentant du ministre de l’Economie, du plan et du budget, la protection sociale des personnes âgées mérite une attention toute particulière. Il estime qu’après plusieurs décennies de contribution au développement du pays, de nombreuses personnes âgées se retrouvent dans une situation de vulnérabilité économique, notamment lorsqu’elles n’ont bénéficié d’aucun régime de retraite durant leur vie active. Il souligne que cette situation concerne particulièrement les personnes ayant travaillé dans le secteur informel, les activités agricoles, le commerce ou d’autres secteurs ne leur ayant pas permis de se constituer des droits à la pension. Trouvant cela anormal.

Pour Ibrahima Ndiaye, notre pays n’est cependant pas resté sans réponse face à cette préoccupation. Il rappelle que plusieurs mécanismes ont progressivement été développés par l’Etat pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées. Il cite notamment le Plan Sésame, qui constitue un acquis important en matière d’accès aux soins de santé pour les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que les dispositifs de couverture maladie et les mécanismes de prise en charge sanitaire des populations vulnérables.

Il ajoute que ces dispositifs sont complétés par les régimes de retraite administrés par l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres) et le Fonds national de retraite (Fnr), qui assurent la protection des travailleurs ayant acquis des droits à la pension. Il évoque également d’autres mécanismes d’assistance sociale, notamment le Progra-mme national de bourses de sécurité familiale, qui contribuent au soutien des ménages vulnérables, y compris ceux comptant des personnes âgées.

Par ailleurs, Ibrahima Ndiaye souligne les avancées institutionnelles et législatives enregistrées au cours de la période récente. Il rappelle que la Vision «Sénégal 2050» et la Stratégie nationale de développement (Snd 2025-2029) réaffirment la nécessité de renforcer l’équité sociale et d’élargir la couverture de protection sociale. Dans cette dynamique, il présente l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale, à travers la loi n° 2026-19 du 3 septembre 2026, comme une avancée majeure dans la modernisation du système. Selon lui, cette réforme ouvre notamment des perspectives pour une couverture plus inclusive, intégrant les travailleurs indépendants et différents régimes d’assurance maladie. Dieynaba Ndiaye Amar, Secrétaire générale de la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité, revient sur l’évaluation de la Stratégie nationale de protection sociale (Snps) couvrant la période 2016-2023, finalisée en avril dernier, et qui invite à davantage de lucidité. Elle souligne que, si des acquis structurants ont contribué à changer la vie de millions de nos compatriotes- notamment le Registre national unique (Rnu), le Programme national de bourses de sécurité familiale (Pnbsf), la Couverture maladie universelle (Cmu), la Carte d’égalité des chances ou encore le Plan Sésame-, des défis persistants demeurent. «Notre système reste encore trop fragmenté, marqué par une forte prédominance de l’économie informelle, un sous-financement chronique et des retards importants dans l’opérationnalisation de réformes clés telles que la Loi d’orientation de la protection sociale, le Code unique de sécurité sociale (Cuss) et la Caisse autonome de protection sociale universelle (Capsu)», constate-t-elle.

C’est précisément pour apporter des réponses concrètes et opérationnelles à ces défis qu’a eu lieu la réunion de deux jours autour de trois chantiers majeurs : l’opportunité et la faisabilité de la mise en place d’un «Minimum Vieillesse» au Sénégal, de la validation définitive du périmètre de la Protection sociale au Sénégal et de l’adoption de la feuille de route du Comité technique pour les années 2027 et 2028.

ambodji@lequotidien.sn