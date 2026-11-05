Repenser la migration : et si la mobilité devenait le moteur du développement au Sénégal ? Dans son ouvrage Migration et enjeux de développement, Moussa Seydou Diallo analyse la migration de main-d’œuvre non plus comme une menace, mais comme une opportunité stratégique de croissance, de gouvernance et d’intégration régionale pour le Sénégal et l’Afrique.

Partout dans le monde, le migrant est devenu le «punching-ball» des discours populistes et xénophobes. Face à cette tendance, le Sénégal, pays de la Téranga, n’échappe pas à la règle. C’est pour déconstruire ces visions réductrices que Moussa Seydou Diallo propose un regard novateur à travers son livre intitulé «Migration et enjeux de développement : la migration de main-d’œuvre comme moteur de croissance et levier d’intégration pour le Sénégal» (préfacé par le Pr Aliou Sow, avec un avant-propos de Ngoné Ndoye et une postface de Oumar Diop).

La mobilité organisée : un levier de croissance durable

Rappelant que «l’humanité s’est construite avec et à partir de migrations de personnes, soit par nécessité, par besoin, par curiosité», l’auteur démontre qu’une mobilité organisée peut activement soutenir la croissance économique, le développement durable et l’intégration régionale. L’enjeu est double : limiter les départs irréguliers tout en valorisant les compétences des individus. L’ouvrage met en lumière le rôle central des transferts de la diaspora et des migrants de retour, véritables vecteurs de «compétences, de réseaux et de capitaux». Cette réflexion approfondie sur la gouvernance migratoire au Sénégal et en Afrique de l’Ouest invite les décideurs à changer de paradigme : voir la migration non pas comme une menace, mais comme «une chance historique et une opportunité à saisir», bénéfique tant pour les pays d’origine que pour les pays d’accueil.

L’auteur

Moussa Seydou Diallo est chef de la Division migration et des accords d’échanges de main-d’œuvre à la Direction de l’emploi. Egalement enseignant, journaliste de formation, spécialiste des questions migratoires, écrivain et poète, il a contribué à l’élaboration des politiques nationales de migration et d’emploi du Sénégal. Son engagement et son parcours lui ont valu de recevoir en 2026 le Prix d’honneur du Jury de l’Académie internationale Léopold Sédar Senghor de Milan.