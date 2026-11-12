Alors que les vagues de Lompoul rejettent les corps sans vie de dizaines de jeunes, l’Assemblée nationale s’enlise dans des débats stériles et des rejets budgétaires. Comment tolérer que, face à l’hémorragie de notre jeunesse qui préfère l’aléa de la mort à l’impasse ici-bas, nos dirigeants marchandent les priorités ? Voter un budget tourné vers l’emploi n’est plus une option politique, c’est une urgence vitale. Assez de calculs : nos enfants meurent de désespoir.
Par Sucré-Salé
Alors que les vagues de Lompoul rejettent les corps sans vie de dizaines de jeunes, l’Assemblée nationale s’enlise dans des débats stériles et des rejets budgétaires. Comment tolérer que, face à l’hémorragie de notre jeunesse qui préfère l’aléa de la mort à l’impasse ici-bas, nos dirigeants marchandent les priorités ? Voter un budget tourné vers l’emploi n’est plus une option politique, c’est une urgence vitale. Assez de calculs : nos enfants meurent de désespoir.