Alors que les vagues de Lompoul rejettent les corps sans vie de dizaines de jeunes, l’Assemblée nationale s’enlise dans des débats stériles et des rejets budgétaires. Comment tolérer que, face à l’hémorragie de notre jeunesse qui préfère l’aléa de la mort à l’impasse ici-bas, nos dirigeants marchandent les priorités ? Voter un budget tourné vers l’emploi n’est plus une option politique, c’est une urgence vitale. Assez de calculs : nos enfants meurent de désespoir.

Par Sucré-Salé