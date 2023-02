A l’issue de la phase de groupes qui s’est achevée ce lundi soir, l’Equipe nationale U20 du Sénégal connaît désormais son adversaire pour les quarts de finale de ce jeudi. Ce sera le Bénin.

Assurés de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations en tant premiers de leur groupe après la deuxième journée, les Lionceaux ont en plus éliminé l’Egypte samedi. Les partenaires de Pape Demba Diop avaient survolé les Pharaons, hôtes de la compétition (4-0), grâce notamment à un retentissant triplé du milieu offensif de Zulte-Waregem.

Mais depuis ce jour, les gamins de Malick Daf ignoraient encore l’identité de leur adversaire au second tour. C’est désormais clair pour eux. En quarts de finale, le Sénégal rencontrera en effet le troisième du Groupe C. Et cet adversaire n’est autre que le Bénin. Deuxième avant cette dernière journée, les Guépards ont été battus par la Gambie (0-1) et ont laissé la Tunisie, vainqueur de la Zambie (2-1), leur passer devant.

Si les Lionceaux évitent donc les Aiglons de Carthage, par contre ils feront face aux Béninois, dans un match prévu ce jeudi après-midi au Stade International du Caire (14h 00 Gmt). Une confrontation très ouverte pour Samba Diallo et ses partenaires. En cas de qualification pour les demi-finales de cette Can U20, le Sénégal affrontera le vainqueur du quart de finale Congo-Tunisie.

Pour revenir aux matchs du jour, le «barrage» Tunisie-Zam­bie aura donc tourné à l’avantage des Aigles de Carthage (2-1). Après avoir failli ouvrir le score sur une tête qui a frôlé le poteau, l’attaquant de l’As Saint-Etienne, Jibril Othman, a finalement donné l’avantage à son pays d’une tête plongeante à bout portant en bénéficiant d’une remise de Mohamed Der­bali suite à un centre du jeune talent de l’Olympique Lyonnais, Chaïm El Djebali (1-0, 31e).

Mais Othman a ensuite gâché une énorme occasion avant la pause en expédiant son tir hors du cadre sur un duel avec le gardien, et les Tunisiens ont bien cru le regretter un peu avant l’heure de jeu lorsque Kingstone Mutandwa a profité de la passivité de la défense pour égaliser d’une frappe en pivot suite à une touche (1-1, 57e). Mais les Aigles ne se sont pas laissés abattre et Mohamed Dhaoui (19 ans), fraîchement recruté par Al Ahly en provenance de l’Etoile du Sahel, a redonné un avantage définitif aux siens aussitôt d’une superbe frappe sous la barre devant la surface (2-1, 59e). La Tunisie termine donc deuxième du groupe derrière la Gambie.

Prochain adversaire des Lionceaux, le Bénin a été dompté par les Scorpions qui ont fait la différence sur le fil grâce à un but contre son camp de Taminou Ouorou (88e). Une défaite sans conséquence pour les Guépards, qui se qualifient tout de même parmi les meilleurs 3es mais qui tombent sur un gros morceau, le Sénégal, lui aussi auteur d’un sans-faute, en quart de finale. La Zambie, elle, rentre à la maison.

Les affiches des quarts

Jeudi

14h Gmt : Sénégal-Bénin

17h00 Gmt : Ouganda-Nigeria

Vendredi

14h00 Gmt : Gambie-Soudan Sud

17h00 Gmt : Congo-Tunisie

Avec wiwsport et afrik-foot