Quoi que l’on puisse dire, ce jeudi ne sera pas une journée normale. Car toute une ville va être paralysée à cause d’un simple procès pour diffamation. Mais il a pris des accents politiques depuis le début. Comme une garnison, la ville est quadrillée partout pour parer à toute éventualité. Hier, les leaders gazés et dégagés n’ont pas pu rallier le Rond-Point Université Cheikh Anta Diop à cause d’un cordon sécuritaire impressionnant. Les Fds ont tout étouffé dans l’œuf avec du matériel neuf.