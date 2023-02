Par Dieynaba KANE – «Veiller à résoudre rapidement la situation de tous les citoyens en détention provisoire dans le contexte politique actuel, afin de contribuer à pacifier le champ politique.» C’est l’appel lancé par le Réseau des anciens jécistes d’Afri­que/Sénégal (Raja/S) et l’Association présence chrétienne (Apc) à l’Etat. Dans un communiqué conjoint, les deux organisations demandent aux autorités de «faire également l’état des lieux de la situation de certains individus non identifiés, souvent à côté des Forces de l’ordre, et qui commettent des dérives inacceptables envers des citoyens, afin que les coupables soient sévèrement sanctionnés». Dans la même veine, elles demandent à l’Etat de «bannir et sévir contre toute restriction de l’espace civique, tout en veillant à la quiétude des populations». Les membres de ces organisations, qui rappellent que «depuis mars 2021, des scènes de violence de plus en plus graves sont constatées dans l’espace public», invitent «les autorités à œuvrer pour que toutes les responsabilités face à ces dérives soient situées pour mettre fin à l’impunité et afin que de tels actes délictuels soient évités à l’avenir». Et d’ajouter : «L’espace public doit demeurer un cadre de débats citoyens et d’expression démocratique dans le respect de l’ordre public garanti par l’Etat.» Selon eux, «les pouvoirs pu­blics en général, les Forces de l’ordre en particulier, sont tenus de respecter et protéger l’intégrité physique et morale des citoyens au nom du respect de la dignité de chaque hom­me». Ainsi, font savoir les deux organisations : «Si la force exercée est injustifiée ou excessive, elle peut s’apparenter à la torture ou à d’autres formes de mauvais traitements.»

Conscients des fortes tensions politiques en cette période, les auteurs du document appellent «tous les acteurs politiques, pouvoir comme opposition, au dialogue au nom de l’intérêt supérieur de la Nation, au pardon, à la tolérance et au respect des libertés individuelles et collectives». Afin de conserver la paix et la stabilité de «notre cher pays», ils demandent aux acteurs politiques de «bannir la violence sous toutes ses formes». «Le Sénégal que nous voulons léguer à nos enfants mérite la meilleure version de chacun de nous», ont-ils sermonné.

