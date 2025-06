Contrairement à la campagne électorale durant laquelle des actes de violence ont été notés, le scrutin pour les Législatives du 17 novembre et la proclamation des résultats se sont déroulés dans un climat apaisé. C’est le constat fait par le Forum civil dans son dernier rapport d’observation électorale à long terme du contexte post-scrutin et du climat électoral au Sénégal. Dans son document, ladite organisation fait savoir que «les moniteurs de la violence ont permis grâce à leurs remontées, le jour de la proclamation provisoire des résultats, de rendre compte d’une situation très calme avec un climat électoral calme, n’annonçant aucun acte potentiel de violence, en comparaison à la période de campagne qui a été marquée par des actes de violence avec plusieurs blessés et des arrestations».

Le Forum civil renseigne que «dans toutes les zones observées, il n’est noté aucun acte de violence après la proclamation des résultats provisoires des élections législatives anticipées». Au contraire, ce sont «des manifestations de joie» qui «ont été observées dans les réseaux sociaux et une once de violence verbale à l’endroit des autres têtes de liste perdantes».

Les auteurs du document relèvent que «Bignona a été un modèle de non-violence physique comme verbale avant, pendant et après les élections».

De même, il a été noté que «les délais de publication des résultats provisoires du scrutin législatif anticipé ont été respectés conformément à l’article L88 qui stipule en son alinéa 2 qu’«Au vu des procès-verbaux des bureaux de vote du département, la Commission départementale du recensement des votes du département effectue au fur et à mesure le recensement des votes du département, en publie les résultats au plus tard le mardi qui suit le scrutin à minuit. Elle peut au besoin redresser et rectifier les erreurs de calcul»».

Si l’on en croit les observateurs de cette organisation de la Société civile, les règles ont été respectées. La preuve, font-ils remarquer : «Aucune contestation des résultats provisoires.» Et soulignent-ils : «Ceci est corroboré d’ailleurs par les sorties médiatiques des mandataires des coalitions à la suite de la publication des résultats annonçant qu’ils n’introduiront pas de recours devant le Conseil constitutionnel.»

Dans la même dynamique, ils soutiennent qu’aucun «discours ou propos incendiaire n’a été relevé par les observateurs et aucun acte de violence non plus sur tout le territoire national».

Par Dieynaba KANE – dkane@lequotidien.sn