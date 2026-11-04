L’examen du projet de loi n°40/2026 portant Loi de finances rectificative (Lfr) pour l’année 2026 a connu un tournant décisif. Réunie sous la présidence de Alphonse Mané Sambou, la Commission des finances et du contrôle budgétaire a décidé, à la majorité, de rejeter le texte ainsi que les deux amendements présentés par l’Exécutif.

Ce rejet intervient au terme de discussions approfondies menées avec les membres du gouvernement, conduits par le ministre de l’Economie, des finances et du plan, Cheikh Diba, et le ministre chargé du Budget, Bassirou Sarr. Les échanges ont notamment porté sur la révision du cadre macroéconomique, marqué par un taux de croissance ramené à 2, 7% et un déficit budgétaire prévisionnel évalué à 1735, 2 milliards de F, soit 7, 6% du Pib.

Plusieurs points de crispation ont jalonné les travaux, notamment la sincérité des prévisions budgétaires à l’approche de la clôture de l’exercice, la baisse des investissements publics, ainsi que la mobilisation des ressources du Plan de redressement économique et social (Pres). Les commissaires ont également exprimé de fortes réserves face au refus de communication de certains documents jugés essentiels au contrôle parlementaire tels que les rapports du cabinet Forvis Mazars et de l’Inspection générale des finances (Igf). Face à ces divergences persistantes sur les arbitrages budgétaires, la protection du pouvoir d’achat et la gestion de la dette, la commission invite l’Assemblée nationale à suivre son avis en rejetant le texte. Par contre, le ministre de l’Economie, des finances et du plan, Cheikh Diba, a vigoureusement contesté la fidélité du rapport présenté par la Commission des finances et du contrôle budgétaire. Une sortie au vitriol qui a immédiatement provoqué de vives réactions au sein de l’Hémicycle, notamment du côté de l’opposition : le grand argentier de l’Etat a axé son intervention sur trois griefs majeurs, estimant que le texte ne reflète en rien la réalité des échanges tenus en commission.

La première critique du ministre concerne les projets hospitaliers de Bakel, Saint-Louis, Mbour, Ziguinchor et Kaolack. Alors que le rapport mentionne une insistance particulière de certains commissaires sur ce dossier, Cheikh Diba a rétorqué que cette question n’avait jamais constitué une préoccupation de leur part, n’étant évoquée qu’une seule et unique fois sous l’angle exclusif des crédits. Le deuxième point de discorde porte sur les fonds spéciaux. Le ministre juge inexacts les propos attribués aux députés, en particulier ceux relatifs à l’introduction -dans une loi organique- d’une référence à un autre texte législatif pour régir des matières financières. Selon lui, la pertinence de cette démarche et sa conformité à la hiérarchie des normes n’ont jamais fait l’objet de discussions. Enfin, la troisième observation vise le chapitre des amendements. Le rapport souligne que les réponses complémentaires du gouvernement n’ont débouché sur aucun amendement du texte. Une lecture que le ministre conteste, rappelant que l’Exécutif a transmis tous les éclaircissements nécessaires pour guider l’Assemblée, rendant ainsi tout amendement superflu à ses yeux. En plus, le député Abdou Mbow, membre du Groupe parlementaire Takku Wallu Senegaal, n’a pas mâché ses mots face à ce qu’il qualifie de dysfonctionnement institutionnel majeur. «Nous avons une Assemblée nationale qui falsifie des rapports. C’est tout simplement ahurissant», a-t-il lancé, jetant le trouble sur la traçabilité des travaux parlementaires.

Cette passe d’armes illustre les fortes crispations qui entourent l’examen de ce projet de Loi de finances rectificative 2026, plaçant l’administration parlementaire et le gouvernement dans une zone de turbulences inédite.