Une médiation des «Sages» doit mettre fin à la crise qui secoue actuellement le Pouvoir exécutif, après la dernière déclaration du Pm Ousmane Sonko. Tel est l’appel lancé par le président fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tine. Ce dernier fait état d’un «désordre» qui provient de l’intérieur du Pouvoir exécutif.Par Amadou MBODJI –

Le président fondateur d’Afri­ka­jom Center a décliné une proposition de sortie de crise, après la sortie, jeudi, du Pm. Alioune Tine appelle à une médiation des «Sages». M. Tine, en tant qu’invité de l’émission «En Vérité» sur Radio Sénégal, est revenu sans détour sur les tensions apparentes entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko. Plaidant pour une médiation urgente, Tine admet que les signes de dysfonctionnement au sein de l’Exécutif doivent être pris au sérieux. Le président fondateur d’Afrikajom Center note que «l’entropie», c’est-à-dire le désordre, vient désormais de l’intérieur du régime, en commentant les propos du Pm.

«Le dysfonctionnement se trouve à l’intérieur du régime. Maintenant, quand est-ce que cela va exploser ? C’est ce qu’on ne sait pas», souligne-t-il, tout en rappelant les signaux d’alerte qu’il avait déjà évoqués durant la campagne électorale. A l’époque, le slogan «Sonko moy Diomaye» avait, selon lui, apporté une réponse à cette fragilité latente. Ousmane Sonko n’est pas un Premier ministre ordinaire, selon lui.

«C’est un tout-puissant Premier ministre. Il y a des divergences, car il met en avant la primauté du parti sur l’Etat, ce qui pose un réel problème de fonctionnement institutionnel», surligne le militant des droits de l’Homme. Ce dernier plaide pour une intervention des «Sages», une forme de médiation nationale pour désamorcer les tensions. «Il faut arrêter tout de suite cette histoire. Il faut une médiation des «Sages» pour que cela ne se reproduise plus», conseille le fondateur d’Afrikajom Center. Les Sénégalais n’attendent pas des dirigeants qu’ils s’enlisent dans des luttes de pouvoir, mais qu’ils règlent les problèmes urgents du pays. «Ils ont su conquérir le pouvoir ensemble, ils doivent maintenant savoir gouverner ensemble. Il faut un sens élevé des responsabilités d’Etat», souligne-t-il, en insistant sur le fait de mettre le curseur sur les intérêts du Peuple avant ceux du parti ou des ambitions individuelles. Il reconnaît une certaine confusion en répondant à une question relative à l’autorité dans le contexte actuel. «Même si cela n’existait pas, maintenant c’est le cas. Il faut qu’on se comprenne sur le sens du mot «autorité», sur le pouvoir, et sur la manière de l’exercer dans un pays démocratique», fait-il remarquer. Il rappelle que le Sénégal a tout à gagner à préserver la stabilité dans un contexte trouble, en invitant à la paix et au calme.

En guise de rappel, Ousmane Sonko avait déclaré, jeudi dernier, qu’il y avait une «crise d’autorité» dans le pays, qu’on le «laisse gouverner», et avait taxé de «fumiers» les membres de la Société civile, entre autres propos. La déclaration du Premier ministre avait provoqué les réactions des personnes ciblées sur les plateformes et les médias. Si le coordonnateur du Forum civil, Birahime Seck, a opté pour une réponse offensive, le fondateur du think thank Afrikajom Center a fait preuve d’ironie en endossant son statut de «doyen des fu­miers».

