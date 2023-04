Sadio Mané et Leroy Sané ont eu une vive altercation à l’issue du quart de finale aller de Ligue des Champions contre Manchester City (défaite 3-0) mardi. Victime d’une insulte raciste, Mané, ex-star des Reds et en difficulté sportive à Munich, a frappé son coéquipier au visage. Après avoir reçu le soutien de son sélectionneur, Aliou Cissé, l’attaquant, qui fêtait ses 31 ans en ce drôle de mardi, peut désormais compter sur celui de son entraîneur en club. «C’est réglé, a déclaré le coach munichois. Un match et une amende sont les conséquences de ce qui s’est passé. Je ne l’ai pas vu moi-même parce que j’étais dans la salle des entraîneurs. Bien sûr, j’ai immédiatement parlé à toutes les personnes concernées, les joueurs et le staff. Comme cela nous concernait et qu’il s’agissait d’un incident flagrant, il était important de clarifier la situation avant de commencer la prochaine séance d’entraînement. C’est ce que nous avons fait hier. Nous avons tout clarifié afin de pouvoir à nouveau nous entraîner positivement les uns avec les autres. La façon dont les deux joueurs impliqués ont géré l’incident et la façon dont les autres joueurs l’ont fait ont eu un effet purificateur. Nous avons eu une atmosphère positive hier et aujourd’hui», rassure l’ancien entraîneur des Blues de Chelsea. Qui poursuit : «Tout le monde fait des erreurs. Il l’a communiqué très clairement, ce qui est aussi un modèle. La perfection n’existe pas», a dédramatisé le technicien bavarois en conférence de presse. Avant de surenchérir : «Je ne le connais que comme un professionnel de haut niveau absolu. Il n’a jamais été coupable de quoi que ce soit et a toujours toute ma confiance. C’était trop, c’était contraire au code de conduite du Bayern. Mais des excuses ont été faites. Elles étaient totalement crédibles et c’est pourquoi il m’a comme premier avocat de la défense.» Mané, dans la tourmente avec cette affaire, sera sans doute soulagé d’être soutenu publiquement par son coach malgré la mise à l’écart pour un match et l’amende de 500 000 euros dont il a écopé.

Si certains se demandent si cet incident entre les deux joueurs d’origine sénégalaise a des chances de mettre en péril l’ambiance au sein du groupe, actuel leader de Bundesliga avec seulement deux points d’avance sur Dortmund, Tuchel a répondu avec véhémence : «Malheureusement, nous ne sommes pas la première équipe à vivre cela, et nous ne serons probablement pas les derniers. La façon dont les joueurs et surtout les personnes impliquées ont géré cela a eu un effet positif. Nous repartons sur des bases saines.» Suffisant pour renverser Manchester City mercredi prochain lors du match retour ?

Avec afriquesports