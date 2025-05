«C’est vrai qu’on est déçus. On a raté la 3e place comme en 2021. Mais n’oubliez pas que cette équipe était éliminée dès le premier tour au Mondial de Dubaï. Il fallait rebondir par rapport à cet échec, et on l’a fait en reprenant notre place qui 4e mondial. Donc ce n’est pas un échec, car nous revenons de loin. Evidemment, au vu de la compétition, il y a des regrets, mais on a gagné des matchs qu’on pouvait perdre, comme contre Italie et Tahiti. Contre le Portugal, le résultat ne reflète pas la physionomie du match. Il faut continuer à travailler, et c’est l’occasion de remercier la Fédération pour la préparation. On n’est pas loin du podium, et on va continuer à travailler pour l’atteindre.»