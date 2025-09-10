A l’issue de la victoire renversante du Sénégal face à la Rdc à Kinshasa (3-2), le sélectionneur national Pape Thiaw s’est présenté en conférence de presse. Il a d’abord fait part des félicitations des autorités congolaises : «Le ministre des Sports et des membres du gouvernement congolais sont passés dans nos vestiaires pour nous féliciter.»

Sur le match, ses joueurs sont revenus de très loin. Ils ont rapidement concédé deux buts, mais le sélectionneur des Lions assure qu’il n’a jamais douté. «A 2-0, on a toujours gardé l’équilibre défensif. Je n’ai jamais douté de mon équipe. Mes attaquants peuvent marquer face à n’importe quelle équipe.»

Pape Thiaw affirme par ailleurs qu’il a bien aimé le calme et la sérénité de ses joueurs. «Les garçons ont bien appliqué les consignes à la mi-temps. Ils ont gardé leur calme. Ils ont été sereins quand ils étaient menés. Le but de Pape Guèye nous a fait beaucoup de bien. On était venus chercher la victoire.»

Avec ce succès en terre hostile, les Lions ont fait coup double. Ils reprennent la première place du groupe. «Mais rien n’est encore fait, tempère le technicien. Il reste deux autres finales à jouer, et on va les jouer à fond pour aller à la prochaine Coupe du monde. C’est un tournoi très difficile. La Rdc est une très bonne équipe. On va essayer de garder cette première place pour les deux prochaines journées pour espérer se qualifier.»

Avec Dsports