Aliou Sané, coordonnateur du mouvement «Y’en a marre», demande à la justice de faire son travail pour situer les responsabilités après la publication du rapport de la Cour des comptes. M. Sané dit être stupéfait par ce rapport. Il y décèle des «irrégularités» relatives à la gestion des Finances publiques sous le régime sortant, de 2019 au 31 mars 2024.Par Amadou MBODJI –

Le rapport des Cour des comptes reste toujours un des sujets qui occupent les débats au Sénégal. Aliou Sané, coordonnateur du mouvement de «Y’en a marre», dit en avoir pris connaissance et être stupéfait, non sans exiger une action judiciaire pour en savoir plus. «J’ai passé une bonne partie de la nuit dernière sur le rapport de la Cour des comptes. Je suis perplexe face à l’énormité des dégâts relevés. A la justice d’agir désormais !», déclare Aliou Sané. La déclaration de Aliou Sané «met en lumière la gravité des irrégularités financières relevées par la Cour des comptes, qui pointe du doigt des pratiques de mauvaise gestion et de détournements présumés».

Une bataille d’opinion s’est engagée entre le régime et l’Apr. La publication du rapport de la Cour des comptes faisant état «d’anomalies et d’irrégularités relatives à la gestion des finances de 2019 au 31 mars 2024 sous le régime sortant». Les partisans de l’ancien Président du Sénégal, Macky Sall, parlent «machination politique» de la part du régime actuel qui, selon eux, ne cherche qu’à dénigrer leur camp. D’ailleurs, l’Apr décide de passer à l’étape supérieur en annonçant la saisine de «toutes les instances nationales et internationales permettant le dépôt d’une plainte contre la Cour des comptes du Sénégal pour faux, usage de faux et discrédit sur l’honorabilité de citoyens ayant exercé des charges publiques».

Le parti de l’ancien chef de l’Etat conteste ledit rapport. Alors que le parti au pouvoir, Pastef, soutient le contraire. Ayib Daffé, député et Secrétaire général du parti Pastef, exige que la justice fasse son travail pour élucider les écarts constatés par la Cour des comptes dans le rapport qu’elle vient de publier concernant la gestion des Finances publiques sous l’ancien régime. Une position défendue, vendredi dernier, par un des responsables de Pastef durant un point de presse et qui cadre avec la position du Coordonnateur de «Y’en a marre». Pour Moussa Tine, c’est le Président Macky Sall qui doit des explications au Sénégal sur le rapport de la Cour des comptes concernant la gestion des finances sous son régime. Le président et fondateur du parti l’Alliance démocratique Pencóó avait exprimé cette position, avant hier dimanche, lors de son passage à l’émission «Grand Jury» au cours de laquelle il s’est dit étonné que ce rapport fasse l’objet d’un débat sur la place. Parce que sa publication relève de l’ordre normal des choses, a laissé entendre M. Tine.

