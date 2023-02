La cérémonie officielle du Magal de Kazu Rajab a été un prétexte pour le porte-parole du Khalife général des Mourides, de dénoncer vigoureusement les scènes de pillage et autres actes de vandalisme notés à Touba le vendredi 10 février lors du meeting interdit du parti Pastef. Et la réaction de Touba a été sans ambiguïté : Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides, a dénoncé ces comportements, sans prendre de gants.

Par justin GOMIS – Les violentes manifestations de Mbacké et Touba, consécutives à l’interdiction du meeting du parti Pastef, ont courroucé l’establishment mouride.

Serigne Bass Abdou Khadre l’a dit lors du Magal de Kazou Rajab tenu ce vendredi. «Touba a connu des événements inexplicables. C’était une première. Il ne faudrait pas que cela se répète. D’ailleurs, je m’interroge. De quoi ont peur les gens ? Pourquoi ils ne disent pas la vérité ? Tout dernièrement, Touba a connu des soubresauts. Il faut mettre un terme à cela. Et pour y arriver, les gens doivent défendre la cité. On ne doit plus tolérer que la sacralité de la capitale du mouridisme soit piétinée. Tout le monde doit veiller au respect de la sacralité de Touba. Pourquoi les gens ont peur maintenant de dire la vérité ? Personne ne veut subir les attaques. Ce n’est pas une raison. Nous devons tous préserver la sacralité de Touba», dénonce le porte-parole de Touba. Il demande aux hommes politiques de savoir raison garder : «Les politiciens constituent une minorité, ils ne doivent pas par conséquent installer le chaos dans ce pays et prendre les autres en otage.» Il s’exprimait lors de la cérémonie officielle du Kazu Rajab, événement qui célèbre la naissance de Serigne Mouhamadou Fadel Mbacké, 2ème Khalife général des Mourides, le vendredi 17 février. Très en verve, Cheikh Bassirou Abdou Khadre de marteler : «La communauté de Serigne Touba est unie et ne suit que les ordres de son guide. Cette unité est quelque chose de rare et précieux qui doit être préservé. Chaque membre de la communauté doit s’efforcer de prendre exemple sur son voisin. Ça ne vaut pas la peine de se battre pour les hommes politiques. Les acteurs politiques doivent savoir que ce pays ne leur appartient pas, mais appartient en grande partie aux religieux. Ce pays appartient à Serigne Touba. Le travail que Serigne Touba a fait dans ce pays est une réalité visible et palpable. Personne ne peut le nier. Ce legs de Serigne Touba, nul ne peut le détruire. Le tenter, c’est comme si vous tentiez de faire disparaître une ombre.» Il ajoute à l’endroit des Mourides, pour les inviter à bannir de tels comportements : «La communauté de Serigne Touba était prête à défendre la cause de son guide jusqu’à la mort. Je dois vous dire que nous ne sommes pas concernés par des affaires de ce monde ici-bas, mais pour le legs de Serigne Touba, nous sommes prêts à y laisser notre vie. Serigne Abdoul Ahad a été clair à ce sujet. Toute personne qui veut entraver la paix sociale de ce pays, subira, elle seule, les conséquences de ses actions.» Dans la foulée, le parti Pastef a aussi annulé son meeting qui devait se tenir dans la ville de Mbacké le 24 février prochain. Ce jour-là va coïncider avec déguerpissement du marché Occas, sur ndigueul du Khalife général des Mourides. A sa suite, le porte-parole du gouvernement, chef de la délégation officielle venue représenter le chef de l’Etat, est revenu très largement sur la contribution de Serigne Fallou Mbacké dans la vie de la Nation sénégalaise. Abdou Karim Fofana, faisant siennes les paroles de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a rappelé que «le pouvoir actuel défendra avec fermeté l’Etat et ne laissera personne le détruire». Selon Abdou Karim Fofana, qui avait à ses côtés le Gouverneur de la région, Ibrahima Fall, et le ministre-conseiller Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé Fatma, «l’Etat continuera à accompagner les foyers religieux du pays».

