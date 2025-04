Alioune Tine, président-fondateur du think tank Afrikajom Center, approuve la démarche des parquetiers qui a consisté, ce jeudi, pour ces derniers, à communiquer, devant la presse, sur le traitement judiciaire du rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion du fonds Covid-19 et aux affaires pendantes devant le Pool judiciaire financier (Pjf). M. Tine a surtout salué la «clarté et (la) transparence dans la communication, l’argumentation et la gestion du scandale du Covid-19».Par Ousmane SOW –

Le président-fondateur du think tank Afrikajom Center, Alioune Tine, approuve la sortie des procureurs : le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar, le procureur de la République prés le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar et celui du Pool judiciaire financier (Pjf), qui ont fait face à la presse, ce jeudi, pour donner des informations sur les procédures en cours. Dans un post sur le réseau social X, il salue la clarté et la transparence de la Justice sénégalaise dans la gestion du scandale du fonds Covid-19, et appelle à une lutte ferme contre la délinquance à col blanc et les crimes économiques, mais aussi à une transformation en profondeur du système judiciaire. «Excellente communication de la Justice sénégalaise, clarté et transparence dans la communication, l’argumentation et la gestion du scandale du Covid-19», déclare Alioune Tine. Selon lui, «la transformation systémique dans le domaine judiciaire est en route».

ousmane.sow@lequotidien.sn