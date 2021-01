Sandiara va bientôt disposer d’un port sec dont la première phase a été lancée le week-end dernier par Dr Serigne Guèye Diop, maire de la commune, et Makan Fily Dabo, ministre malien des Transports et des infrastructures. Cette infrastructure qui va s’étendre sur 20 ha va coûter 10 milliards de francs Cfa. Outil d’intégration pour la sous-région, ce terminal aura une capacité d’accueil de 1 000 camions et 6 000 containers. Il devrait ainsi permettre de décongestionner le Port autonome de Dakar (Pad). Les camions en provenance du Mali n’auront plus besoin de faire tout ce trajet pour aller chercher de la marchandise ou du carburant à Dakar. Selon le maire de Sandiara, par ailleurs ministre conseiller, cette gare des gros porteurs maliens à Sandiara s’inscrit dans le cadre des projets phare du Plan Sandiara émergent (Pse) qui visent à faire de la commune une zone à la fois logistique, portuaire et de développement.

Depuis quatre ans, cette commune accueille des camions en provenance du Mali et à destination du Port autonome de Dakar. C’est pourquoi, justifie le maire, elle a décidé, de concert avec les Entrepôts du Mali au Sénégal (Emas) ainsi que le Pad, de créer ce port sec à Sandiara. «Il aura comme rôle de constituer d’abord de zone d’attente pour les camions à destination du port, mais aussi pour créer dans le futur une zone de stockage, de développement, une zone logistique en rapport avec nos amis de l’Ocp qui produisent des engrais à Sandiara à destination du Mali, nos amis de Petrosen qui vont avoir aussi ici une station de stockage de gasoil et d’essence à destination du Mali et du Sénégal, mais aussi en rapport avec le futur port de Ndayane, la zone industrielle de Sandiara qui va produire des biens industriels à destination de toute la région ouest africaine», renseigne Dr Serigne Guèye Diop.

Ce port va d’abord disposer, dans sa première phase, d’une aire de stockage et de stationnement sur une superficie de 4 ha, mais dans le moyen terme. «Dans le long terme, il va s’étendre sur une zone de 20 ha avec des hôtels, restaurants, stations de containers, stations d’essence, tout ce qui compose un port avec des stockages froids et des stockages à température ambiante. Il sera à côté du futur foirail de Sandiara avec un marché à bétail, un marché des viandes, un marché des légumes et la future gare routière de Sandiara. Donc ce sera sur cette zone nord qui s’appelle la Vdn de Sandiara et qui va être la zone commerciale et logistique», ajoute le maire.

Selon l’édile de cette commune, ce grand projet d’un coût de 10 milliards de francs Cfa pourra accueillir 1 000 camions à temps plein, mais également il y aura de la place pour 6 000 containers. Trois stations d’essence sont prévues, ainsi que 40 restaurants dans cette zone commerciale. Cette dernière permettra à cette ville de commencer le plan d’occupation des sols et le plan d’urbanisation de détail.

Projet d’intégration africaine

Le ministre malien des Transports et des infrastructures, Makan Fily Dabo, a quant à lui magnifié les relations qui existent entre la commune de Sandiara et les transporteurs et chargeurs maliens. «Nous remercions la commune de Sandiara de nous offrir ce bel espace. 70% des hydrocarbures, des produits solides ou liquides, manufacturés au Sénégal sont importés par le Mali. Et notre objectif est de renforcer la coopération entre Sandiara et nos transporteurs, faire également en sorte que les chauffeurs et chargeurs maliens puissent être beaucoup plus en sécurité, aussi que la fluidité du transport puisse se faire correctement, que les tracasseries à ce niveau puissent être réglées. Ce qui représente un gain de temps énorme», a indiqué M. Dabo. Selon lui, le port sec constitue un projet pour l’intégration africaine et permettra de transporter le port maritime en terre ferme. «Nous n’aurons pas besoin d’aller au Pad, parce qu’ici nous pourrons effectuer toutes les opérations. Et cela permettra aux Maliens d’être indépendants du Pad. Du coup, nous aurons le port naturel du Mali dans la commune de Sandiara. Nous encourageons cette initiative, c’est un projet qui va créer beaucoup d’emplois. Nous allons accompagner le maire pour sa rapide réalisation», a promis Makan Fily Dabo.