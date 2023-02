Dans le cadre de ce Conseil des ministres décentralisé, le Président Sall va réceptionner et lancer certaines infrastructures réalisées dans la région de Thiès. Il s’agit du parachèvement et de l’extension de l’Université Iba Der Thiam, de la construction de l’école des sapeurs-pompiers à Diassap, de l’Institut supérieur de l’enseignement professionnel (Isep), du lancement des travaux de l’autoroute Thiès-Tivaouane-Saint Louis, de la modernisation des cités religieuses Tivaouane, Ndiassane et Keur Mame El Hadji Ndiéguène. Sans compter la réhabilitation du Centre des services fiscaux de Thiès, du Tribunal de grande instance, la construction de la Cour d’appel. Toujours concernant les réalisations à l’actif du Président Macky Sall, les Thiessois de se réjouir du parachèvement de l’Aéroport international Blaise Diagne et de l’Université Iba Der Thiam, de la création de la Zone économique spéciale (Zes) de Sandiara, à Mbour.

L’habitat sera aussi au cœur des axes du Conseil des ministres décentralisé. Dans ce sillage, le Président se rendra au quartier Mbour 4, dans la commune de Thiès-Ouest, pour remettre symboliquement des attestations individuelles d’attribution de parcelles aux bénéficiaires suite au déclassement de la Forêt classée de Thiès où une Zone d’aménagement concertée (Zac) a pris forme. Macky Sall se rendra aussi à la Base militaire de Thiès pour constater l’état d’avancement des travaux de l’Académie internationale des métiers de l’aviation civile (Aimac). Cette école, d’une capacité de 600 apprenants, va former des aviateurs et des mécaniciens en aéronautique. Le chef de l’Etat va y réceptionner 9 avions et 6 hélicoptères achetés par l’Etat du Sénégal au profit de ce centre.