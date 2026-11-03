Engagé à la suite des accords conclus avec le Sytjust et l’Untj, le processus de reclassement des greffiers et administrateurs de greffe dans la hiérarchie A franchit une nouvelle étape. Alors que le projet de décret poursuit son circuit réglementaire, les autorités ministérielles annoncent l’ouverture des dépôts de dossiers fixée au 5 novembre 2026.

Le dossier du reclassement des personnels du greffe avance concrètement. Faisant suite au protocole d’accord signé le 7 août 2025 entre le gouvernement, le Syndicat des travailleurs de la Justice (Sytjust) et l’Union nationale des travailleurs de la Justice (Untj) -dans le cadre du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable (Pnss-Cid)-, les ministères de la Fonction publique et de la Justice ont fait le point sur les dernières évolutions.

Cette dynamique fait suite à une formation de six mois dispensée par le Centre de formation judiciaire (Cfj), sanctionnée par la transmission d’attestations de réussite de l’ensemble des agents concernés.

Pour concrétiser ce reclassement, un projet de décret modifiant le statut particulier du cadre des fonctionnaires de la Justice a été élaboré en concertation avec les parties prenantes. Après avoir été examiné par le Conseil supérieur de la Fonction publique le 7 juillet 2026, le texte a été transmis au Secrétariat général du gouvernement.

Le gouvernement tient toutefois à préciser que la nomination ou le reclassement ne revêt pas un caractère automatique : il est subordonné à une demande expresse de l’agent remplissant les conditions requises. L’examen des situations administratives, qui prend en compte le projet de décret et la régularisation des avancements, laisse entrevoir des perspectives d’amélioration significatives. Les intéressés bénéficieront d’une revalorisation de leur niveau hiérarchique et de leur indice, entraînant des incidences positives sur leurs rémunérations ainsi que sur leurs pensions de retraite.

Concernant la revendication relative au maintien du grade détenu antérieurement dans la nouvelle hiérarchie, les autorités ont rappelé que cette mesure se heurte à la législation en vigueur, son application risquant de fragiliser les règles de gestion des carrières dans la Fonction publique.

Tout en réaffirmant leur attachement au dialogue social, les départements ministériels relevant de Maître Moussa Sarr (ministre de la Justice, Garde des sceaux) et de Mamadou Lamine Dianté (ministre de la Fonction publique, du travail et de la réforme du service public) réitèrent leur entière mobilisation pour mener ce processus à son terme et valoriser durablement les carrières des personnels de la Justice.