Le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie ont anticipé l’annonce de la reconnaissance de l’Etat palestinien par la France et d’autres pays européens, prévue ce lundi à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

A l’Assemblée générale des Nations unies, la reconnaissance de l’Etat de Palestine est un sujet majeur. Cette décision, portée par de nombreuses nations, est un enjeu diplomatique important. Le 24 juillet 2025, le Président français Emmanuel Macron a annoncé que la France reconnaîtrait la Palestine lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies, qui se déroule du 18 au 23 septembre 2025.

Le 19 septembre 2025, l’Elysée a précisé que dix pays, incluant la France, l’Australie, le Canada et le Royaume-Uni, reconnaîtraient officiellement la Palestine le 22 septembre. Cette initiative vise à donner un nouvel élan au processus de paix au Moyen-Orient et à renforcer la solution à deux Etats. La reconnaissance de l’Etat de Palestine lors de l’Assemblée générale de l’Onu est un moment historique.

La décision de ces pays a suscité des réactions contrastées. Le gouvernement israélien, par la voix de son Premier ministre Benyamin Netanyahou, a déclaré qu’il n’y aurait «pas un tel Etat». Il a affirmé aussi ce dimanche, dans une vidéo à l’adresse des dirigeants occidentaux ayant reconnu plus tôt cet Etat, qu’Israël allait étendre encore la colonisation en Cisjordanie occupée.

Statut de la Palestine

L’Assemblée générale de l’Onu a accordé à la Palestine, le statut d’Etat non membre observateur en 2012. Le 10 mai 2024, l’assemblée a adopté une résolution qui a rehaussé ce statut, sans pour autant en faire un Etat membre à part entière. La reconnaissance de l’Etat palestinien est un processus qui s’est échelonné sur plusieurs décennies. Le premier Etat à avoir reconnu la Palestine est l’Algérie en 1988. Aujourd’hui, plus de 140 pays l’ont suivie.