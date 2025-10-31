Au cours d’un entretien accordé à Zack Nani, le défenseur central d’Al-Hilal, Kalidou Koulibaly, a avoué avoir repris ses études à 34 ans. Il suit à distance une Licence de management du sport en italien.

S’il joue encore au haut niveau et demeure un titulaire indiscutable de la sélection du Sénégal et d’Al-Hilal en Saudi Pro League, Kalidou Koulibaly a dévoilé, lors d’un entretien accordé à Zack Nani -qui diffuse en clair le Championnat saoudien- qu’il avait repris les études en parallèle de sa carrière. «J’ai décidé de reprendre les études depuis l’année dernière. Je fais une Licence en management du sport en italien, parce que j’ai des facilités en Italien, après avoir joué huit ans en Italie», explique, dans des propos rapportés par L’Equipe, l’ancien défenseur central du Napoli et de Chelsea. «Grâce à la «Luiss», qui est l’une des universités les plus populaires en Italie, je fais un cours par correspondance, et ça se passe super bien pour le moment. Je fais des cours à mon rythme, quand je peux. Je suis content de ce que je suis en train de faire», poursuit le Sénégalais de 34 ans.

«J’ai toujours aimé comprendre ce que je faisais, que ce soit au niveau financier, économique ou en business»

Et «KK3» de poursuivre : «Je suis dans mon domaine, le football, et j’ai toujours aimé comprendre ce que je faisais. Que ce soit au niveau financier, économique ou en business, j’aime bien comprendre tout ce que je fais et ça (ses études) m’a permis de comprendre comment fonctionne un club, mon travail, les gens qui m’emploient. Donc ça fait plaisir et il y a beaucoup de choses que j’ai apprises. Maintenant, je sais pourquoi les clubs, les présidents, les administratifs agissent comme ça. J’ai élargi mon champ de vision.»

«Sur l’offre de ManU de 100 M, Ancelotti m’a dit : «Si tu pars, moi je démissionne.»»

En guise d’anecdote, le capitaine des Lions est revenu sur un épisode marquant de sa carrière : l’été 2018, lorsque Naples a refusé une offre astronomique de 100 millions d’euros en provenance de Man­chester United. A l’époque, le défenseur sénégalais, alors au sommet de son art en Serie A, venait d’être élu meilleur défenseur du championnat italien à deux reprises. Très convoité, il explique que le club italien et son président, Aurelio De Laurentiis, avaient catégoriquement fermé la porte à un départ, malgré la somme record proposée par les Red Devils. «J’avais une offre de Manchester United à l’époque. 100 millions d’euros, le club refuse. C’est une blague ? Je te jure ! Carlo Ancelotti m’a dit : «Si tu pars, moi je démissionne.» Il venait d’arriver, mais il m’a mis face à un cas de conscience. Moi, je pensais juste que j’avais fait mon temps à Naples. J’avais tout donné. C’était peut-être le moment d’un nouveau défi.» «Je pouvais avoir le contrat de ma vie, un transfert historique. Mais Naples a refusé. C’est comme ça, c’est le football», conclut le «Roc» d’Al-Hilal en Arabie saoudite.