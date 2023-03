Aliou Cissé peut être fier de son groupe où on retrouve un Sadio Mané, double Ballon d’Or, et un Gana Guèye, recordman de sélections avec 100 capes. Il témoigne sur le centenaire.

«Il y a un noyau de joueurs avec qui on est ensemble depuis plus de 10 ans. Nos relations dépassent aujourd’hui le cadre de l’Equipe nationale. Un garçon comme Gana Guèye, c’est un exemple pour tous les footballeurs professionnels sénégalais, africains, en termes de professionnalisme, d’état d’esprit de gagneur, de leadership. J’ai envie de dire que ce sont des garçons comme Gana qui ont construit toutes ces victoires. Il est là depuis pratiquement 2012. Il n’a pas loupé pratiquement une seule compétition internationale ou continentale. Cela prouve le rendement de ce garçon en Equipe nationale. 100 sélections, ce n’est pas petit. C’est un record. J’ai eu la chance d’entraîner des joueurs qui ont gagné deux fois le Ballon d’Or (Mané). Aujourd’hui, j’ai la chance d’entraîner un joueur qui fête ses 100 sélections. Je lui souhaite longue vie, santé. Gana, c’est la régularité. C’est le premier à venir en sélection ; c’est le dernier à quitter. Quand on est entraîneur, on a besoin de ce genre de garçon.»

