Le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar, Abdoulaye Sow, et des présidents de commission de la Cciad se sont rendus hier au Marché Sandaga, pour témoigner leur soutien aux sinistrés du violent incendie qui s’est produit le 8 avril 2025. A cette occasion, Abdoulaye Sow a appelé l’Etat à organiser des assises afin de trouver des solutions à ces incendies dans les marchés devenus monnaie courante.Par Dialigué FAYE –

Les autorités continuent de témoigner leur soutien aux sinistrés du violent incendie qui s’est déclaré la semaine dernière au Marché Sandaga. Après la visite de la Déléguée générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/fj), c’était au tour du président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (Cciad) et ses collaborateurs, hier, de se rendre au chevet de Mor Talla Fall et Cie dont les cantines ont été ravagées par les flammes.

«Nous sommes venus compatir avec nos collègues commerçants, leur témoigner notre soutien. Ils ont subi des pertes énormes. Et c’est le énième incendie enregistré dans nos marchés. Les incendies sont récurrents. J’appelle ainsi les autorités à organiser des états généraux, afin de trouver des solutions à ce phénomène», a déclaré Abdoulaye Sow, accompagné des présidents de la Commission Commerce intérieur, droit de la concurrence, prix, commercialisation et qualité, Ibra Diaw, de la Commis-sion Commerce extérieur, négociations commerciales internationales, intégration économique africaine et exportations, Mamadou Ba, et de la Commission réhabilitation, modernisation et gestion des marchés, Khadim Sylla, par ailleurs président de l’Associa-tion des commerçants et industriels du Sénégal (Acis).

Pour ce dernier, l’Etat doit accélérer la mise en œuvre du Programme de modernisation et de gestion des marchés (Promogem) qui a été lancé par l’ancien régime. «La mise en œuvre du Promogem est très lente. Non seulement les travaux doivent être accélérés, mais l’Etat doit également construire d’autres marchés répondant aux besoins des commerçants. La population augmente d’année en année, alors que les marchés ne suivent pas», déplore M. Sylla. Il fustige également le fait que des enquêtes soient toujours annoncées pour élucider les origines de ces incendies, mais jamais de résultats. Les branchements anarchiques au réseau électrique sont souvent pointés du doigt. Face à ce fléau, la Senelec avait engagé des actions, mais jusqu’à présent le problème reste entier.

