Pour la première fois, depuis plus de 15 mois, un communiqué ministériel annonce un programme de recrutement. C’est vrai que les recrutements ne sont pas du domaine des services gouvernementaux, et que c’est au privé d’assurer la politique de l’emploi. Néanmoins, durant toute cette période, on a tellement entendu parler de destruction d’emplois et de fermetures d’entreprises que, si un ministère annonce un programme d’embauche de 500 enseignants d’un seul coup, on ne peut que le louer. Et prier que d’autres services lui emboîtent le pas.