Sédhiou sera bientôt dotée d’un magasin de stockage, afin de réduire les pertes post-récoltes dans la région. Cette infrastructure agricole dont la pose de la première pierre a été effectuée en marge de la visite du chef de l’Etat à Sédhiou, sera financée à hauteur de 500 millions de francs Cfa par la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/fj).

Par Seydou Tamba CISSE – Pour apporter une réponse aux problèmes des producteurs de la région qui sont le plus souvent confrontés à des difficultés de stockage, de transformation, d’écoulement et qui enregistrent de grosses pertes avec des produits qui pourrissent, la Délégation à l’entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes (Der/fj) a procédé au lancement d’un magasin de stockage de 1500 m2, avec toutes les commodités, notamment l’aire de stockage, l’aire de séchage, l’aire de repos, entre autres. Ce chantier dont la pose de la première pierre a été effectuée en marge de la visite du Président Sall à Sédhiou, va être réceptionné dans huit mois. La construction de cette infrastructure va considérablement réduire les pertes post-récoltes, mais va également créer plusieurs emplois, selon la Déléguée générale. Pour Mame Haby Sèye, «la Der vient apporter une réponse conséquente. On va aujourd’hui annihiler, diminuer tout ce qui est pertes post-récoltes. On va également permettre aux transformateurs, aux producteurs de pouvoir avoir une infrastructure moderne. Au-delà de tout cela, c’est la création de l’emploi qui est derrière. Sur le site, on peut comptabiliser 15 emplois qui vont être créés, donc des emplois directs et 50 autres indirects. Il faut que cette unité qui est en train d’être faite, ait un hangar à sec et il est prévu également des chambres froides, et ça va être la deuxième phase». Venu présider la cérémonie de pose de pierre, Modou Guèye, l’adjoint au Gouverneur de Sédhiou chargé des affaires administratives, trouve très importante la construction de cette unité de stockage. Car les producteurs et transformateurs rencontrent d’énormes difficultés pour la conservation et l’écoulement de leurs productions. A son avis, «ce dispositif va contribuer à améliorer les conditions de vie des populations à travers le stockage, la transformation des produits». Les producteurs ont salué la mise en place de cette unité qui, selon eux, va faciliter leur activité et limiter les pertes qu’ils enregistrent. Ils espèrent également que cela va leur permettre d’écouler rapidement leurs produits.

Mame Haby Sèye a profité de l’occasion pour faire le bilan de l’intervention de la Der/fj dans la région. Elle rappelle ainsi que la Der a investi 3, 5 milliards de francs Cfa dans la région de Sédhiou pour 6822 bénéficiaires, pour le financement des jeunes et femmes à travers ses différents guichets, l’accompagnement des porteurs de projets et l’accompagnement dans le cadre de la formation qualifiante. Elle n’a pas manqué de demander aussi aux bénéficiaires de rembourser les crédits à temps pour permettre aux demandeurs d’en bénéficier.

Correspondant