A travers diverses manifestations culturelles d’envergure dont la plus saillante est l’organisation du Forum national sur le livre et la lecture du mois d’octobre 2025, l’Etat du Sénégal a manifesté sa ferme volonté de faire du livre un outil essentiel dans le processus de construction de la citoyenneté. «Le forum d’octobre 2025 constituera un jalon important dans la mise en œuvre de cette stratégie de relance (du livre). Il se veut une plateforme incontournable pour la relance du secteur du livre et de la lecture au Sénégal, en synergie avec l’ensemble des acteurs nationaux et internationaux», peut-on ainsi lire dans le mémorandum publié à cette occasion. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye est lui-même monté au créneau, et dans un discours fort et pertinent, il a mis l’accent sur l’importance du rôle du livre, ainsi que son rôle central dans la construction des piliers fondamentaux de notre Nation. Il a montré la voie à prendre, suivi en cela par les acteurs du secteur du livre qui se sont mobilisés pour traduire en actes concrets le projet de mettre le livre et son corollaire, la lecture, au cœur des politiques publiques, mais aussi des préoccupations du citoyen sénégalais lambda. Bien entendu, ce vaste programme de vulgarisation du livre et de généralisation de la lecture qui en est le complément naturel, se situe d’abord à l’échelle nationale et n’exclut aucune des composantes de la Nation. Dans ce sens, l’on ne saurait trop recommander aux structures et personnes compétentes chargées de l’exécution de cet ambitieux et nécessaire projet, d’éviter de tomber dans le piège d’une centralisation excessive des initiatives et prises de décisions.

En effet, l’on peut remarquer, tout au moins dans la mise en route de ce que l’on pourrait appeler la «première phase» de la nouvelle politique du livre et de la lecture, une tendance à faire de la capitale le point focal de toutes les activités et le point de convergence presque unique des acteurs. Une fois de plus, l’on a pu remarquer que la vieille décision de faire de la culture «une compétence trans­férée» dans le cadre d’une politique de décentralisation généralisée tarde à se réaliser dans les faits. A mon humble avis, la tenue du forum du mois d’octobre passé était l’occasion rêvée de poser un acte fort allant dans le sens de la décentralisation effective de la culture. L’on aurait, par exemple, pu l’organiser dans la ville de Saint-Louis, ce qui eut été un choix judicieux à plus d’un titre. D’abord sur le plan symbolique (dimension qui n’est pas moins importante que les autres), car la vieille ville est celle qui a vu naître la littérature sénégalaise contemporaine, mais aussi le livre, avec la création de la première imprimerie du Sénégal en 1917. Ensuite, cela eut montré la volonté affirmée d’une rupture avec les pratiques culturelles antérieures. Enfin, cela eut été un signal fort et un encouragement pour les autres régions du pays, ainsi que pour les acteurs du livre qui y vivent, y trouvent leur source d’inspiration et y créent leurs œuvres qu’ils partagent avec leurs concitoyens. Il est temps d’effacer définitivement cette impression désagréable mais bien réelle qu’en dehors de la capitale, il n’existe pas vraiment de vie intellectuelle, ni de créativité. Il faut aussi penser à une répartition plus équitable des ressources allouées par l’Etat au secteur de la culture.

Les moyens mis à disposition doivent aussi profiter aux acteurs des régions, en particulier aux écrivains qui doivent sentir une protection et une sécurité réelles, afin qu’ils puissent jouer pleinement le rôle qui est le leur dans l’édification d’une culture et d’une identité nationale authentiques. Le dynamisme et le développement efficace du livre et de la lecture sont à ce prix. Je ne terminerai pas sans signaler la question de l’exclusivité des activités gravitant autour du livre et de la lecture, car il me semble (je me trompe peut-être) qu’une catégorie de lecteurs et d’écrivains n’a pas été prise en compte par le forum, celle des handicapés visuels : aveugles et malvoyants, qui sont pourtant des acteurs à part entière des problématiques évoquées au cours du forum. J’espère qu’ils ne seront pas oubliés ou qu’ils seront pris davantage en considération dans les débats et rencontres futurs autour du livre et de la lecture. Toutes mes félicitations aux organisateurs du Forum sur le livre et la lecture, et tous mes vœux de réussite des programmes mis en place pour cette noble entreprise.

L’accès au livre et le droit à la lecture sont des objectifs prioritaires pour toute vraie démocratie. Ne l’oublions pas : un Peuple qui lit est un Peuple qui va de l’avant.

Louis CAMARA

Ecrivain, Grand Prix du président de la République pour les Lettres