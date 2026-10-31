Dans le cadre d’un partenariat avec la Lfp Média de la Ligue 1, Le Quotidien dévoile le premier épisode d’une série de quatre consacrée aux Sénégalais évoluant dans le championnat de France de Ligue 1 de la saison 2026-2027. Au seuil de la neuvième journée, les Sénégalais du championnat de France racontent déjà une histoire plus vaste que celle de leurs clubs. Celle d’une sélection qui se cherche après un Mondial inachevé, d’un sélectionneur qui découvre la Tanière, et d’une génération qui pousse les portes, de Monaco à Brest, de Rennes à Nice. Lecture, joueur par joueur, d’un vivier qui pourrait bien redessiner les Lions avant la Can 2027.

Par Serigne S. DIAGNE – Il y a, dans chaque saison de football, un moment où les chiffres cessent d’être de simples colonnes pour devenir un récit. En Ligue 1, ce moment arrive souvent à l’automne, quand les premières certitudes s’installent et que les illusions d’août se dissipent. Fin octobre 2026, le classement est un mouchoir de poche : le Paris Saint-Germain a repris la tête avec 17 points, un seul de plus que le Stade Rennais, tandis que Lille et Monaco suivent à deux longueurs. Six équipes en trois points. Une foire d’empoigne. Et dans cette foire, des Sénégalais sont partout. Au cœur du jeu monégasque. A la pointe de l’attaque rennaise. Dans la cage niçoise. Au milieu des espoirs brestois. Le football français, qui a toujours entretenu un lien charnel avec l’Afrique de l’Ouest, offre cette saison aux Lions de la Teranga quelque chose de précieux : un laboratoire. Un lieu où l’on peut observer, chaque week-end, ceux qui porteront demain le maillot national. Car à Dakar, l’heure n’est pas à la contemplation. Elle est à la reconstruction.

Un été de cendres pour nos Lions

Il faut d’abord se souvenir d’où l’on vient. Le 18 janvier 2026, à Rabat, le Sénégal battait le Maroc (1-0 après prolongation) en finale de la Can, au terme d’une soirée de chaos où une grande partie des joueurs sénégalais avait quitté la pelouse pour contester un penalty, avant de revenir un quart d’heure plus tard. Deux mois après, le Jury d’appel de la Caf déclarait les Lions forfaits et attribuait la victoire au Maroc sur tapis vert, 3-0. La Fédération sénégalaise de football a saisi le Tribunal arbitral du sport, qui a entendu les parties à Lausanne le 8 octobre et annonce sa sentence pour fin novembre 2026. Une étoile suspendue, en somme, entre le terrain et le prétoire.

Puis vint l’Amérique du Nord. Un Mondial 2026 qui devait consacrer une génération et qui l’a laissée sur le flanc : défaites contre la France (3-1) et la Norvège (3-2), large succès contre l’Irak (5-0), puis cette élimination en seizième de finale face à la Belgique, 3-2 après prolongation alors que le Sénégal menait encore 2-0 à la 86e minute. Le genre de scénario qui ne se raconte pas, qui se subit.

La sanction est tombée en juillet : Pape Thiaw et son staff ont été remerciés. Le 18 août, la Fédération a nommé Patrick Vieira, 50 ans, né à Dakar, champion du monde 1998 avec la France, au terme d’un arbitrage avec la piste Hervé Renard. Une nomination saluée par une partie de l’opinion, discutée ailleurs, notamment sur la manière dont le Comité exécutif y a été associé. Ce contexte est la clé de lecture de tout ce qui suit. Un sélectionneur nouveau regarde d’abord ce qu’il a sous les yeux. Et ce que Vieira a sous les yeux, chaque week-end, c’est d’abord la Ligue 1, ce championnat qu’il connaît intimement pour y avoir entraîné Nice et Strasbourg. Sur les 29 joueurs de sa première liste, publiée le 18 septembre, neuf évoluaient en France.

Monaco, la crinière sur le Rocher

Commençons par le Rocher, parce que c’est là que bat le cœur sénégalais de cette Ligue 1. Il y a d’abord Lamine Camara, à qui nous consacrons un encadré. Il y a surtout, à ses côtés, la révélation de l’automne : Sadibou Sané. Recruté au Fc Metz cet été pour un transfert estimé à 10 millions d’euros bonus compris, le défenseur central de 22 ans est né à Diouloulou, comme Camara, est passé comme lui par Génération Foot, puis par Metz, avant de le rejoindre à Monaco. Deux trajectoires presque calquées l’une sur l’autre, qui disent quelque chose de la cohérence d’une filière.

Le jeune axial s’est imposé d’emblée aux côtés de Eric Dier dans le système de Filipe Luís. Avant la réception de Lille, il faisait partie, avec le gardien Lukas Hradecky, des deux seuls Monégasques à avoir disputé l’intégralité des 990 minutes de la saison, toutes compétitions confondues. Une régularité de métronome qui lui a valu sa première convocation chez les Lions, et une titularisation immédiate au Mozambique : 86% de duels gagnés et 95% de passes réussies, selon les données Flashscore relayées par son club. Pour Vieira, Sané n’est pas une option parmi d’autres. C’est une réponse. Kalidou Koulibaly, maintenu capitaine malgré un Mondial jugé décevant, avance en âge ; Moussa Niakhaté traverse les pépins physiques. La charnière de 2027 se dessine peut-être déjà, et elle a un accent monégasque.

Rennes et sa filière Galsen, l’art de la patience

A Rennes, le récit est celui de la renaissance. Boulaye Dia, prêté par la Lazio avec option d’achat, est arrivé en Bretagne presque sur la pointe des pieds, à bientôt 30 ans. Pendant cinq journées, rien. Puis, le 11 octobre contre Auxerre, entré à la 77e minute, il signe un doublé éclair aux 90e+2 et 90e+4. Deux semaines plus tard, contre Strasbourg (3-0), il ouvre le score à la 34e minute et porte son total à trois buts en championnat. Rennes, deuxième, possède la meilleure attaque du championnat avec 18 buts marqués, à égalité avec Marseille.

Le paradoxe est cruel pour Dakar : convoqué par Vieira, Dia n’a cumulé que 34 minutes lors des trois matchs de septembre et d’octobre, sans marquer. L’attaquant le plus en forme du contingent français est, pour l’instant, un remplaçant en sélection. C’est la première équation que le sélectionneur devra résoudre en novembre : récompense-t-on la forme du moment, ou la hiérarchie établie autour de Nicolas Jackson et des ailiers de la Premier League ?

A ses côtés, Issa Soumaré incarne une autre forme de patience. Formé à Génération Foot, passé par le National, la Belgique et la Ligue 2, révélé au Havre la saison dernière (8 buts, 5 passes décisives), l’ailier de 25 ans a fêté sa première sélection face à l’Ethiopie (25 minutes), puis joué une mi-temps contre les Comores. En club, l’adaptation est encore lente : une passe décisive à ce stade. Mais sa convocation dit beaucoup de la méthode Vieira : il observe les profils disciplinés, ceux qui défendent autant qu’ils attaquent.

Brest, Nice, Lyon : la carte des promesses et des incertitudes

A Brest, Pathé Mboup vit peut-être l’automne de sa révélation. L’attaquant de 22 ans compte deux buts et une passe décisive en huit matchs de Ligue 1, soit déjà deux fois plus de buts que sur l’ensemble de la saison précédente. Contre Angers (5-1), il a été «dans tous les bons coups» : un but en pleine lucarne et une passe décisive. Il n’est pas encore un nom de la Tanière. Il est un nom à suivre.

A Nice, Yehvann Diouf a résumé en une soirée toute l’ambivalence du poste de gardien. Le 23 octobre à Brest, il offre l’ouverture du score à Ludovic Ajorque sur une relance hasardeuse, avant de repousser, à la 90e+10, le penalty de Kenny Lala, ce qui scelle la première victoire niçoise à l’extérieur. «Le penalty, je l’arrête aussi parce qu’ils sont tous venus me voir quand je fais l’erreur», a-t-il confié. L’enjeu dépasse l’Ogc Nice : Edouard Mendy ayant pris sa retraite internationale après 59 sélections, la succession dans les buts sénégalais est ouverte, entre Diouf et Mory Diaw notamment. Chaque week-end de Diouf est une audition.

A Nice toujours, une mauvaise nouvelle : Antoine Mendy, champion d’Afrique de Rabat, s’est rompu le ligament croisé du genou gauche le 5 septembre contre Le Mans. Opéré, il n’est pas attendu avant la fin de saison. Sa présence à la Can 2027, prévue du 19 juin au 18 juillet, dépendra d’une rééducation sans accroc. A Lyon, Moussa Niakhaté demeure le patron de la défense de Paulo Fonseca : titulaire à chaque fois qu’il a été apte, crédité d’une note moyenne de 7, 15 par FotMob. Mais il s’est blessé aux ischio-jambiers lors du rassemblement de septembre, après avoir disputé les 180 minutes contre le Mozambique et l’Ethiopie. Il est revenu, mais le signal est là : à 30 ans, le défenseur doit être géré, pas usé. A Lens enfin, Abdallah Sima avait débuté chacun des cinq premiers matchs de championnat (un but, une passe décisive) avant de se blesser à la cuisse avec la sélection. Il est attendu de retour fin novembre, ce qui le prive vraisemblablement de la double confrontation de novembre face au Soudan. Au Mans, promu, Habib Diallo a ouvert son compteur contre Lorient. A Strasbourg, en difficulté (16e), Pape Demba Diop et Yaya Diémé cherchent une stabilité qui, pour l’heure, échappe à tout le club.

Trouver force en nos exilés

Le football sénégalais a toujours su faire de l’exil une force. De Jules Bocandé à Metz à El Hadji Diouf à Lens, de Salif Diao à Monaco à la génération 2002, la France a été le premier atelier de la grandeur des Lions. Ce que montre ce début de saison 2026-2027, c’est que cet atelier fonctionne encore. Mieux : qu’il se renouvelle, avec des joueurs formés au pays, à Génération Foot ou ailleurs, et qui passent en Ligue 1 non plus comme on traverse un sas, mais comme on prend racine.

A Vieira maintenant de lire ce que la Ligue 1 lui écrit chaque week-end. Le texte est là. Il reste à en faire une équipe.

sdiagne@lequotidien.sn