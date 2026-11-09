Le Parti démocratique sénégalais (Pds) désapprouve vivement le rejet de la Loi de finances rectificative (Lfr), suivi de la Lfi, par la majorité Pastef à l’Assemblée nationale. Face à ce qu’il qualifie de paralysie de l’économie nationale, le camp de Karim Wade a annoncé, ce samedi, un plan de réorganisation en trois axes pour remobiliser ses bases et engager la reconquête du pouvoir.

Par Justin GOMIS – Le rejet de la Loi de finances rectificative (Lfr) et de la Loi de finances initiale (Lfi) ne suscite pas seulement des remous au sein du camp présidentiel. Le Parti démocratique sénégalais (Pds) exprime lui aussi son profond désaccord avec cet acte posé par Pastef, majoritaire à l’Assemblée nationale.

Les libéraux l’ont fait savoir ce samedi, lors d’une rencontre d’information et d’orientation avec leurs responsables, militants et sympathisants. «Les intérêts partisans ne sauraient prendre en otage le budget de l’Etat», a martelé Gallo Tall. Selon le porte-parole du Pds, les députés de la majorité s’inscrivent dans une logique de règlement de comptes politiques au détriment de l’intérêt national, au risque d’asphyxier l’économie du pays.

Très préoccupés par l’impasse budgétaire et institutionnelle, les camarades de Karim Wade rappellent que la Lfr ne doit pas servir de prétexte pour paralyser les services publics. Le Pds a ainsi invité les parlementaires de Pastef à revenir à leur vocation républicaine au sein de l’Hémicycle en privilégiant les urgences des populations plutôt que les desideratas d’un seul homme.

Un plan en trois axes pour reconquérir le terrain

Pour jouer pleinement son rôle dans le paysage politique et sortir de cette crise, le Pds a dévoilé une stratégie d’actions reposant sur trois axes majeurs. En premier lieu, le parti compte engager une tournée nationale auprès de ses fédérations. L’objectif est «de renouer le fil du dialogue avec les responsables locaux, d’écouter les militants, d’évaluer le fonctionnement des structures et d’identifier leurs difficultés», a expliqué Gallo Tall. Le deuxième axe vise le renforcement de l’ancrage territorial du parti à l’échelle départementale à travers l’organisation de rassemblements et d’initiatives de proximité, afin de redonner aux fédérations leur rôle de moteurs de l’animation politique. Enfin, la direction libérale entend insuffler une nouvelle dynamique au Mouvement des élèves et étudiants libéraux (Meel), plongé dans une certaine léthargie ces derniers temps.

Gallo Tall a souligné que la jeunesse constitue le fer de lance du renouvellement des cadres du parti : «L’heure est à la remobilisation, à l’unité et à l’action.» Le porte-parole a appelé les jeunes, les femmes et les sympathisants à se rassembler autour de cet objectif stratégique, estimant que le parti ne doit plus seulement se reposer sur son héritage historique, mais regarder vers la reconquête du pouvoir.

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