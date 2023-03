Les avocats de la défense ont expliqué les raisons qui les ont poussé à quitté la salle d’audience. Ils fait une déclaration pour contester le rejet du certificat médical de leur client. Il est la pièce principale sur laquelle la défense s’était fondée pour demander le renvoi de l’audience.

Selon Me Bamba Cissé, les droits de la défense ont été violés. « Nous estimions que nous avions rien à faire dans ce procès-là et par solidarité tous les confrères ont décidé de sortir de la salle. Il nous appartenait en premier ressort en tant qu’avocat de poser les actes nécessaires pour l’histoire » a-t-il déclaré.

« Si une personne mise en cause dans le cadre d’une procédure pénale veut présenter un moyen ou un élément de défense le juge est tenu de recevoir cet élément de défense. Malheureusement, on a constaté que le juge a refusé de prendre un acte médical qui a été produit et qui démontre de l’incapacité temporaire du président Ousmane Sonko à faire face à la justice pour l’instant » a précisé Me Cissé.

« On ne peut pas admettre en bon droit qu’un juge refuse de prendre une pièce essentielle pour la défense. A partir de ce moment, il a donné la parole à la partie civile qui était en train de dérouler leur plaidoirie »