L’essai à blanc du 1er train Thiès-Diamniadio, parti de la Gare ferroviaire de la capitale du Rail, ce lundi 8 janvier 2024, pour arriver dans d’excellentes conditions à la Gare de Diamniadio, a été concluant. Nostalgiques de cette période faste, les habitants de la capitale du Rail, qui ont assisté au départ du train, n’ont pas manqué d’immortaliser ce moment par des prises de vue. Si l’objectif est d’assurer l’intermodalité entre Thiès et Diamniadio, avec le Ter pour aller sur Dakar, la liaison ferroviaire Thiès-Tamba semble bien établie. Le premier essai a été effectué le 21 janvier dernier avec le train-travaux qui a effectué la ligne Thiès-Tambacounda. En attendant l’inauguration officielle de la ligne ferroviaire.Par Cheikh CAMARA –

Pour les populations logées le long des chemins de fer, notamment de Thiès et Tambacounda, la vie se profile après plus de deux décennies de déshérence. Après le Magal et le Gamou de Tivaouane, qui ont annoncé les signes de la renaissance des rails, démantelés après une mauvaise privatisation et plusieurs tentatives de relance ratées, le 8 janvier dernier a constitué une journée d’espoir : l’essai à blanc du premier train Thiès-Diamniadio, qui laisse entrevoir la jonction entre les Trains du Sénégal et le Train express régional. Heureux comme un môme, le ministre auprès du ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, chargé du Développement des chemins de fer, Dr Pape Amadou Ndiaye, était souriant ce jour-là : «Nous sommes particulièrement heureux d’avoir fait ce voyage dans d’excellentes conditions de sécurité, mais aussi de confort, et cela montre l’importance de l’intermodalité entre Thiès et Diamniadio, avec le Train express régional pour aller sur Dakar.» Il remarque que «depuis 3 mois, les collaborateurs des Grands Trains du Sénégal ont fait un travail extraordinaire, abattu nuit et jour, pour assurer la sécurité du matériel». Le ministre rappelle qu’«on a réhabilité le matériel à neuf et on l’a essayé sur le trajet Thiès-Diamniadio, qui s’est fait dans d’excellentes conditions». Cela, à en croire ses propos, permet non seulement «l’amélioration du transport entre Thiès et Dakar», mais aussi «une plus grande sécurité sur le trajet». Pour lui, «tout cela contribue à faciliter, du point de vue économique, l’accès des Thiessois vers Dakar».

Selon le ministre auprès du ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, chargé du Développement des chemins de fer, c’est un premier pas avec, très prochainement, l’objectif de faire Thiès-Touba. L’ambition va bien sûr au-delà de ce tronçon. A moyen terme, il est prévu de réhabiliter le chemin de fer pour «aller vers Saint-Louis et d’autres villes du Sénégal».

Dr Pape Amadou Ndiaye trouve que «c’est important», parce que «le rail participe de manière décisive au développement de ce pays».Dans la région de Thiès, l’un des poumons économiques du pays, il y a l’érection de la Côtière Dakar-Thiès-Tivaouane-Saint Louis, qui ne va pas étouffer la relance du rail. «Il ne peut pas y avoir de concurrence, il y a de la place pour tout le monde pour regarder le soleil. Vous avez vu qu’aujourd’hui, au Sénégal, avec l’autoroute, des fois, on est même surchargés. Cela veut dire que, de plus en plus, l’axe Dakar-Thiès-Mbour, qui constitue un des axes les plus importants du point de vue économique et démographique, nécessite qu’il y ait des opportunités nouvelles pour offrir aux populations des possibilités d’aller plus vite, mais également dans le confort. C’est ça qui fait qu’il nous faut d’autres opportunités, lesquelles restent le rail, qui est un transport de masse sûr permettant de lutter contre tout ce qui est déperdition environnementale.» Pape Amadou Ndiaye insiste : «C’est important aujourd’hui qu’on travaille sur cela.»

Le 21 janvier aussi, un train a sifflé à nouveau à la Gare ferroviaire de Tambacounda, après plus de 10 ans de silence. L’ambiance était à son paroxysme à la Gare de Tambacounda où le Directeur général des Chemins de fer du Sénégal (Cfs) a exulté après sa descente du train-travaux. Il était très content. Le sifflement du train est un souvenir assez lointain, qui rappelle un passé économique, une effervescence qui plongeait toute la ville dans la fête. Est-ce un nouveau départ ?

Après plus d’une décennie d’arrêt, c’est un train-travaux qui a effectué le premier voyage inaugural de la ligne Thiès-Tambacounda. Il y avait le Dg de la Société nationale des chemins de fer, Malick Ndoye, et d’autres autorités de la boîte à bord. «Il s’agit d’un voyage d’essai», a expliqué, tout heureux, le Directeur général des Chemins de fer du Sénégal. Malick Ndoye soutient qu’il a connu un franc succès. «Le train-travaux a effectué le voyage sans incident de Thiès à Tambacounda. C’est tout heureux que nous sommes arrivés à la Gare ferroviaire de Tambacounda», affiche-t-il, visiblement très réjoui. «Il était annoncé le retour du train en janvier, c’est maintenant effectif, s’enorgueillit-il. Certes, il y a encore quelques travaux à effectuer.

Mais, le plus difficile est aujourd’hui fait. Le train peut à nouveau circuler librement sur la ligne sans aucun incident. Les ouvriers et les cheminots ont réalisé un excellent travail qui a permis au train de siffler aujourd’hui (samedi) à la Gare ferroviaire de Tambacounda.

C’est une grande prouesse réussie par les autorités qui ont tout mis œuvre pour arriver à ce résultat», assure le Directeur général des Cfs. Quid de l’inauguration officielle de la ligne ? «C’est une chose laissée à l’appréciation des autorités. Il ne s’agit plus que d’une question de décision. Dès que les autorités seront prêtes, il pourra être procédé à l’inauguration. L’essentiel des travaux est fait, la liaison ferroviaire établie et le voyage d’essai a connu une réussite. Donc il ne dépendra que des autorités pour célébrer le retour du train», insiste M. Ndoye. Le directeur des Cfs rappelle aussi que cet essai symbolise le début de la redynamisation de la liaison ferroviaire entre le Port autonome de Dakar et la ville de Tambacounda. Car le train est surtout un outil d’intégration économique.

