Le Sénégal souhaite une part beaucoup plus conséquente que la contribution de 4% du Btp au Pib. Pour atteindre cet objectif, le Syndicat national du Btp a présenté 9 points de revendications.

Par M. GAYE – Avec 30% de la Commande publique qui lui sont garantis par la loi et un apport de 4% au Pib, les chiffres du Btp sont enviables à bien des égards. Seulement, les acteurs estiment que ces chiffres peuvent être largement dépassés. Ils ont listé 9 points à satisfaire par le gouvernement pour y parvenir. Il s’agit de corriger le «déséquilibre dans le portefeuille».

Selon le président du Syndicat national du Btp (Snbtp), «70% des marchés de valeur échappent au secteur privé national à cause de certaines barrières injustes fixées arbitrairement à l’entrée par des donneurs d’ordre pour éliminer les entreprises locales. Ces autorités contractantes connaissent le plus souvent la typologie des entreprises locales, ainsi que les limites de leurs capacités qu’elles utilisent comme repères». Pour Abdel Kader Ndiaye, le deuxième point est l’absence de dispositif de qualification et de classification des entreprises de travaux. «N’importe qui soumissionne dans les appels d’offres, alors que concernant les marchés de travaux, les dispositions du Code des marchés sont précises en ses articles 43 et 46. Pourquoi le dispositif de qualification et de classification des entreprises de travaux publics n’est pas activé ? A quelle institution incombe cette responsabilité ?», s’est interrogé Abdel Kader Ndiaye. Pour le troisième point, le président du Snbtp a dénoncé la faiblesse de la régulation dans l’exécution des contrats, en mettant l’accent sur l’après-passation. Il a demandé à «faire respecter les délais contractuels de paiement et autres obligations de l’autorité contractante, et le traitement des dossiers ou prise de décision dans les délais impartis, la délivrance des mainlevées de cautionnement, libération des emprises ou sites d’intervention occupés». S’agissant du quatrième point, il a dénoncé «la faiblesse dans la planification, dans les cahiers des charges au niveau de l’expression des besoins et la fixation des délais prévisionnels de passation et exécution des marchés». Les pressions financières sur l’exécution des contrats ; la lourdeur des procédures de sélection et de contrôle a priori et a posteriori sur les plans administratif, juridique et financier ; l’absence de représentants du secteur privé dans les commissions de marché, à titre consultatif ; l’absence de dispositif d’évaluation périodique de la Commande publique impliquant toutes les parties prenantes ; l’absence de régulation du dispositif général d’assainissement dans le secteur de la construction, qui représente 70% de la Commande publique, sont les derniers points que le Snbtp a mis sur la table pour booster le secteur lors de l’atelier sur la compétitivité du secteur privé. Le Snbtp a proposé au gouvernement, la création et la mise en place d’un fonds d’investissement dédié pour faciliter l’accès au financement des entreprises nationales. «Ce fonds (Exim Sénégal) sera alimenté à partir de nos ressources tirées du pétrole et du gaz», a précisé Abdel Kader Ndiaye.

En attendant d’avoir la réponse de l’Etat, le Directeur général de l’Arcop a diagnostiqué un certain ralentissement du Btp. «Ces dernières années, leur participation dans l’exécution des procédures de la Commande publique s’est progressivement amenuisée face à une remarquable percée des entreprises étrangères, qui semblent prendre de l’aplomb pour conquérir tous les jours de nouveaux espaces économiques dans notre pays», a déclaré Moustapha Djitté. Qui a estimé que «les puissantes incitations restent aujourd’hui largement méconnues si elles sont opérationnelles et inexplorées pour le reste. Il s’y ajoute que dans bien des hypothèses, il est noté une relative frilosité du secteur privé à tirer plein profit du mécanisme des offres spontanées introduit dans la Commande publique sénégalaise en 2014». Moustapha Djitté a cru bon de déclarer que «le secteur privé tarde à en tirer le meilleur profit».

