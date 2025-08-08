Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, a exprimé, jeudi à Ankara, le souhait de voir le volume des échanges commerciaux entre son pays et le Sénégal s’élever à 1 milliard de dollars américains par an, environ 560 milliards de francs Cfa, presque trois fois leur niveau actuel. «Nous souhaitons renforcer le volume des relations commerciales entre la Turquie et le Sénégal pour le porter à 1 milliard de dollars», a-t-il dit.

Le Président turc était assis aux côtés du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, au Palais présidentiel de la Turquie, en exprimant ce vœu, après la signature de plusieurs contrats entre des ministres des deux pays. Recep Tayyip Erdogan a déclaré que le volume des investissements turcs au Sénégal s’élève à 3 milliards de dollars américains, près de 1700 milliards de francs Cfa.

Selon lui, une centaine d’entreprises turques exercent des activités au Sénégal. Il a assuré le Premier ministre de sa volonté d’aider les autorités sénégalaises à mettre en œuvre le plan de développement «Sénégal 2050». «Nous sommes prêts à partager notre expérience et à procéder à un transfert de compétences dans plusieurs domaines avec le Sénégal», a dit Recep Tayyip Erdogan.

Il a félicité les autorités sénégalaises pour la gestion de l’économie, une allusion faite à leur volonté de transparence, après que la Cour des comptes a révélé la publication, par les ex-dirigeants du Sénégal, de données «erronées» relatives à la dette et au déficit budgétaire, ce que l’ex-président de la République, Macky Sall, a nié.

Le Président turc a fait part de sa joie d’avoir reçu la visite officielle de son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, en octobre dernier, et celle du Premier ministre, Ousmane Sonko, aujourd’hui. «Cela témoigne des liens historiques profonds entre la Turquie et le Sénégal», a-t-il dit.